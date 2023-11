La Banda de la Escuela 'Mariano de las Heras' ofrece el sábado un concierto de bandas sonoras de Disney y del cine

La Banda y el Coro de la Escuela Municipal de Música 'Mariano de las Heras' del Ayuntamiento de Valladolid ofrecerán un concierto de Bandas Sonoras este sábado, 25 de noviembre, en la Cúpula del Milenio con motivo de la celebración de Santa Cecilia.

En este concierto los asistentes podrán disfrutar de un repertorio de bandas sonoras de películas reconocidas, siendo la primera parte dedicada a los Clásicos Disney, con motivo de su centenario.

Las piezas de la primera parte serán 'A Whole New World', 'The Lion King', 'Symphonic Highlights from Frozen' y 'Selections from Moana' mientras que en la segunda parte se interpretará 'Ben Hur', 'Gladiator', 'Interstellar' y 'At World's End from Pirates of the Caribbean*.

Esta actividad se realiza en colaboración con la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), y el acceso al concierto será libre hasta completar aforo.