La Banda EMMVA seleccionada para participar en el Certamen Nacional de Música Villa de Olivares (Sevilla)

El certamen se celebra entre este viernes y el domingo

La Banda de la Escuela Municipal de Música 'Mariano de las Heras', del Ayuntamiento de Valladolid (Banda EMMVA), ha sido seleccionada para participar en la VIII edición del Certamen Nacional de Bandas de Música Villa de Olivares (Sevilla), que se celebra entre este viernes y el domingo.

Durante esos días, en la localidad sevillana de Villa de Olivares podrán disfrutar de las actuaciones de las diferentes bandas seleccionadas para participar este año, que son la Sociedad Musical ELCAMM Wind Symphony Orchestra, de Málaga; la Banda de la Escuela Municipal de Música 'Mariano de las Heras', del Ayuntamiento de Valladolid; la Sociedad Cultural Filarmónica 'El Arrabal', de Carmona (Sevilla); la Banda Municipal de Música Ciudad de La Línea de la Concepción, en Cádiz; la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén, y la Asociación Musical Ecijana (AMUECI), de Écija (Sevilla).

La participación de la Banda EMMVA está prevista para este sábado, a partir de las 23.00 horas, con un repertorio que incluye 'O Xerife', de Víctor Resende; 'In the spring at the time when kings go off to war', de David R. Holsinger, y 'Tríptico de Santa María', de Juan M. Cutiño.