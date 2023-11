La Banda y Coro de la Escuela Municipal de Música realizarán este sábado un concierto en Valladolid

La Cúpula del Milenio de Valladolid acogerá el Concierto organizado con motivo de Santa Cecilia a cargo de la Banda y el Coro de la Escuela Municipal de Música "Mariano de las Heras" del Ayuntamiento de Valladolid este sábado 25 de a las 19.00 horas.

En este concierto los asistentes podrán "disfrutar" de un repertorio de bandas sonoras de películas reconocidas, siendo la primera parte dedicada a los Clásicos Disney, con motivo de su centenario, según ha señalado Emmva en un cumunicado.

El concierto se dividirá en dos partes, en la primera se escucharán obras como A Whole New World, The Lion King, Symphonic Highlights from Frozen Selections from Moana.

En la segunda parte del eventro se interpretará Ben Hur, Gladiator -Symphonic Suite for Wind Band, Interstellar y at World's End from Pirates of the Caribbean.