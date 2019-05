Baltasar Garzón: "La suspensión de los presos es inevitable pero no deseable"

El exjuez y candidato de Actúa al Parlamento Europeo, Baltasar Garzón, ha opinado este miércoles que "la suspensión de los presos es inevitable, pero no deseable", en alusión a los cuatro diputados de JxCat y ERC en prisión preventiva que están siendo juzgados por el "procés" en el Tribunal Supremo.

En declaraciones a Efe, Garzón, de visita a Barcelona para apoyar a la candidata de Actúa al Ayuntamiento de Barcelona, Núria González, ha afirmado que el debate sobre quién debe decidir si se suspende a los diputados "es una falsa dicotomía, porque la ley es muy clara".

El exjuez ha atribuido esta "falsa discusión" al hecho de que el Supremo haya trasladado la responsabilidad sobre la suspensión de los presos a la Mesa del Congreso, una decisión "no acertada" y que según Garzón, "puede que haya sido el inicio de la polémica".

La ley, ha remarcado, "es muy clara", ya que "establece que la persona que esté procesada o que esté en prisión por delitos de rebelión o de terrorismo quedará suspendida de los cargos públicos en los que esté elegido o esté actuando".

Garzón considera que "todo esto habría podido evitarse si no existiese una prisión sobre los diputados", como él ha defendido "desde el principio", pero con la prisión provisional decretada "no hay una solución diferente, nos guste o no".