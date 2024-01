Ballina (PSOE) pide aclarar la situación de los fondos para la reforma de la plaza de abastos de El Fontán

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Javier Ballina, ha pedido este domingo al equipo de gobierno local del PP que aclare la situación de los fondos para la reforma de la plaza de abastos de El Fontán y si existe alguna prórroga ante los plazos para ejecutar los 2,3 millones de ayudas.

"Estamos preocupados", ha dicho el edil en nota de prensa manifestando su inquietud ante la situación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia concedidos para la reforma de la plaza del mercado de El Fontán.

Apunta Ballina que el concejal responsable de Urbanismo, Ignacio Cuesta, indicaba públicamente que se había solicitado al Ministerio de Economía "una prórroga en el plazo de ejecución de estos fondos" pero sin aclarar "cuánto margen se había pedido y si se había concedido esa ampliación".

"Lo único claro es que, según las bases de la convocatoria de ayudas, las obras habrían de estar inicialmente terminadas el próximo 30 de junio y ese es un horizonte que nos inquieta", ha precisado.

Sostiene el concejal socialista que "se trata de un proyecto complejo para el que aún no se cuenta con la preceptiva autorización de Patrimonio y que supondrá una importante inversión: 4,3 millones de euros de los que 2,4 son la ayuda de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

En este escenario, advierte de que "el calendario anunciado por el señor Cuesta esta semana, en el que las obras darían comienzo a finales de este mismo año, excede con mucho el plazo máximo establecido en la resolución de concesión de las ayudas".

"No queremos pensar en que se trate de una estratagema como la que vimos con el centro social de Ventanielles, donde se anunció que se había pedido una prórroga para no perder los 2,3 millones de los fondos EDUSI y, al final, no constaba en el expediente ni siquiera la petición de ampliación del plazo y se han perdido los fondos", ha alertado Ballina.

Así, destaca que "la reforma del mercado de El Fontán puede suponer una importante mejora de este singular edificio municipal tanto en términos de eficiencia energética como de sus instalaciones, además de redundar en una mejor explotación del mismo con nuevos usos asociados", y urge saber "si la financiación está garantizada o, si en caso contrario, el Ayuntamiento asumiría con recursos propios las obras".