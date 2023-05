En Baleares, con el 1,57% escrutado, el PP obtiene 27 escaños, el PSIB 17 y Vox 6

En Baleares, con el 1,57 por ciento escrutado, el PP obtendría 27 escaños en el Parlament balear, seguido del PSIB con 17 parlamentarios, Vox, con 6 parlamentarios, y MÉS per Mallorca, con 3.

A continuación se situaría El PI con 2 escaños, Més per Menorca también con 2; y Unidas Podemos, con 1.

En las elecciones de 2019, el PSIB obtuvo 19 escaños; el PP, 16; mientras que Unidas Podemos logró seis diputados; Ciudadanos, cinco; Més per Mallorca, cuatro; tres tanto Vox como PI; Més per Menorca logró dos escaños y Gent per Formentera, uno.