Cs Baleares celebrará en noviembre una convención política para "reilusionar y reconstruir" el partido

La coordinadora autonómica de Cs, Patricia Guasp, y la portavoz de la formación liberal en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, han anunciado este jueves la convocatoria de una convención política los próximos 20 y 21 de noviembre con el objetivo de "reilusionar y reconstruir" la formación en las Islas.

En una rueda de prensa, Guasp ha subrayado que el encuentro no será "ni una asamblea ni un congreso" y que no será una cita "para aplaudir a un líder ni criticar a otros partidos" sino que servirá para, con las aportaciones de los afiliados y simpatizantes, "seguir demostrando que Cs es la única y verdadera alternativa al bipartidismo y a la confrontación". "El PP ha demostrado que es pura alternancia al PSOE", ha apuntado.

Por su parte, Pomar ha explicado que ya se ha iniciado un proceso participativo "de arriba a abajo y de abajo a arriba" para que los afiliados y las bases de la formación hagan sus aportaciones y desarrollen los contenidos de la reunión.

Pomar ha adelantado, "aunque sin poner caras, de momento", la participación de personalidades de la sociedad civil de Baleares. También se espera la presencia de miembros de la Ejecutiva nacional de la formación 'naranja'.

La portavoz de la formación liberal en Cort ha señalado que asume la coordinación con "ilusión" y que este sentimiento es el que está intentando transmitir a los afiliados y simpatizantes, unos 2.000 en este momento. "Debe ser la convención de la ilusión", ha insistido.

Tanto Guasp como Pomar han resaltado que la convención servirá para hablar de futuro, de los problemas reales, de los jóvenes, de vivienda, de medio ambiente, "siempre bebiendo del liberalismo europeo".

"Se trata de hablar de política y de los problemas que preocupan a la sociedad balear", ha señalado Guasp.

ALEJADOS DE LA CRISPACIÓN

Guasp se ha mostrado convencida de que la opción liberal sigue siendo "imprescindible" en la sociedad balear actual, "amiga de los consensos y la moderación y alejada de la crispación".

En este sentido, la coordinadora autonómica ha defendido que en el escenario excepcional de los últimos meses el tono moderado era el "adecuado" y que la mejor opción era "poner por delante" los intereses generales de la sociedad, aunque siempre "siendo críticos y firmes pero constructivos".

"No entiendo la política desde la crispación. Cs no ha venido a levantarse de una mesa y a no presentar críticas o enmiendas", ha recalcado. En todo caso, ha insistido, "los principios liberales del partido siguen intactos".