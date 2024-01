Baleares acatará la obligatoriedad de mascarillas pero acusa al Ministerio de intromisión y pide que las CCAA decidan

Baleares acatará el uso obligatorio de la mascarilla en los centros de salud y hospitales si finalmente lo impone el Ministerio, pero pedirá que las CCAA puedan decidir en función de la incidencia y ha acusado al departamento que dirige Mónica García de intromisión en las competencias autonómicas.

Así lo ha explicado este martes la consellera de Salud, Manuela García, en declaraciones a los medios adelantando que las alegaciones presentadas al Ministerio incluyen una petición para que Sanidad elabore un protocolo que permita a las CCAA decidir o no el uso de la mascarilla en función de la tasa de incidencia, de la presión hospitalaria y de la opinión de los expertos, especialmente epidemiólogos.

"Evidentemente inicialmente cumpliremos con el mandato, pero consideramos que competencialmente nos corresponde a nosotros y que la situación de Baleares no es para nada una situación que suponga una situación de emergencia", ha afirmado.

Manuela García ha admitido que hay presión asistencial, pero ha insistido en que la tasa de infecciones respiratorias está en los 270 casos por cada 100.000 habitantes.

La consellera de Salud ha criticado el modo de actuar de la ministra Mónica García, a quien ha acusado de crear alarma social y de actuar al margen del Consejo Interterritorial. "Lo lógico sería convocar a los órganos adecuados para tomar decisiones, que en este caso son la Comisión de Salud Pública y la Comisión de Emergencias; y hacer un Interterritorial en el que se expone antes qué se va a tratar y cuando acaba se sale a prensa y se exponen las medidas. Todo lo que sea salirse de esa línea, no se a qué obedece, pero me parece que no es correcto", ha concluido.