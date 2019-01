PP balear califica de "error" el polémico vídeo y asegura que "no representa a la formación ni a sus militantes"

La portavoz del PP en el Parlamento balear, Marga Prohens, ha recordado este domingo que el vídeo publicado este sábado en las redes sociales del PP nacional -- haciendo referencia a que los Reyes Magos "se lleven" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -- se trató de "un error", y ha añadido que "no representa al partido ni a sus militantes".

Así se ha referido a los medios la secretaria de los 'populares' durante la celebración de la Pascua Militar. A su vez ha recordado que se retiró el vídeo el mismo día y se pidió disculpas, puesto que el tema "ha quedado zanjado".

En alusiones al vídeo, en el que aparecía el humorista Ignacio de la Puerta y un niño en clave de humor leyendo una carta a los Reyes Magos para que "se lleven" a Pedro Sánchez, añade que es un vídeo "lamentable". "No nos gustó, no representa al PP, ni a sus dirigentes, ni a sus militantes. Y no solo se eliminó el tuit cuando los responsables de redes se dieron cuenta del error, sino que pidieron disculpas sinceras", ha dicho.

Prohens ha añadido que es la primera vez que recuerda una polémica en las redes sociales de su partido.