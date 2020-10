Baldoví: Un solo voto puede ser decisivo para una legislatura larga o corta

El diputado de Compromís por Valencia, Joan Baldoví, ha afirmado este martes que el Gobierno "debería saber cuidar a sus socios" y ha indicado que "un voto" puede ser "decisivo" para aprobar unos presupuestos generales del Estado que "marcarán si la legislatura será larga o corta".

Baldoví, quien ha hecho estas declaraciones en la sede de Compromís en Castellón, ha reivindicado de nuevo una reforma del modelo de financiación autonómica porque, ha recordado, "está en el acuerdo de investidura", está refrendado con el apoyo de "todo el Parlamento valenciano" y porque "es lo justo".

En este sentido, ha indicado que se abrirán en breve las negociaciones con el Gobierno: "Seremos claros y reivindicaremos un nuevo modelo de financiación" y, "si dicen que no habrá un nuevo modelo por las circunstancias, es irrenunciable que haya un fondo de nivelación".

Y ello porque, según Baldoví, "entendemos que no podemos decir 'ahora no toca' y mantener el 'statu quo'. Para eso no votamos la investidura".

Se ha referido también a las medidas anunciadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha dicho que pese a ser "positivas", estas "nos dejan como estábamos", por lo que "no es un avance".

También se ha referido al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y ha señalado que "si Compromís hubiera votado en contra, no sabemos si sería presidente hoy" por lo que ha destacado la importancia de un voto "en este Parlamento fragmentado" en el que "puede ser decisivo para la aprobación de unos presupuestos generales del Estado marcarán si la legislatura será larga o corta".

Así, ha señalado, "el Gobierno debería saber cuidar a sus socios y reconocer a aquellos que sabemos trabajar, como hemos demostrado en la Comunitat Valenciana", porque "las mayorías también se deben cuidar".