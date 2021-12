Baldoví sobre la plataforma de Yolanda Díaz: "Cuando sepamos más, diremos sí o no"

Cree que Ribó es "el mejor cartel de Compromís en València" y Oltra "el mejor en las elecciones autonómicas o en cualquiera"

El diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, asegura que en su coalición están escuchando "con mucha atención" los pasos que da la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, para impulsar una plataforma a la izquierda del PSOE, aunque remarca que, de momento, solo es "una declaración de intenciones" por parte de políticas de izquierdas.

"No se sabe qué plataforma es, no se sabe qué condiciones hay. Cuando sepamos más, podremos opinar mejor y diremos si sí o si no", apunta en una entrevista con Europa Press sobre el papel que podría tener la coalición valencianista en esa iniciativa.

Baldoví reconoce su "buena sintonía" con Díaz, con la que se ha reunido recientemente en dos ocasiones, y sostiene que el acto que protagonizó en València fue "muy potente" al reunir a "cinco mujeres claves en la política de hoy" como Mónica Oltra o Ada Colau, pero insiste en que, de momento, no sabe nada "más allá". Por tanto, señala que podrán "opinar con más autoridad" y decir si les "parece bien o mal" cuando tengan más detalles.

En todo caso, recuerda que Compromís es una coalición de tres partidos (Més Compromís, Iniciativa y Els Verds) y que "cualquier decisión se toma entre los tres", por lo que aboga por tener "los oídos muy abiertos" ya que en política "a veces es más productivo escuchar que hablar".

Preguntado por el futuro de Oltra y por si ve en esa plataforma a la vicepresidenta portavoz de la Generalitat y colíder de la coalición, subraya que hay que preguntárselo a ella y garantiza que "donde quiera que esté hará un papel fundamental para Compromís" y tendrá todo su apoyo. Para Baldoví, el alcalde Joan Ribó es "el mejor cartel de Compromís en València" y Oltra "el mejor cartel en las elecciones autonómicas o en cualquiera".

En esta línea, destaca su trabajo "excelente" como consellera de Igualdad, al igual que otros de Compromís como los de Educación y Economía, Vicent Marzà y Rafa Climent. A su juicio, la tarea de Oltra en Igualdad está significando "un antes y un después" en esta área "con muchísima más gente en el sistema de dependencia y más gente protegida por la renta valenciana de inclusión". "Me lo reconocen en el Estado: somos un modelo de gobierno", afirma.

En su caso, sobre su continuidad como diputado en el Congreso, afirma estar "muy a gusto" y recalca su talante "disciplinado". Sí que hace hincapié en que "de ninguna de las maneras" se ve como alcaldable en València porque "el mejor candidato es Ribó" y él vive en Sueca. "No soy María José Catalá --portavoz del PP en el Ayuntamiento de València--, que vivía en Torrent y se mudó para presentarse", recalca, y añade que fue alcalde en Sueca y vive y seguirá viviendo allí.

SÍNDIC

Por otro lado, descarta "especular" sobre el futuro de cargos de la coalición como Vicent Marzà y la posibilidad de que sea el sustituto de Fran Ferri como síndic en Les Corts, tras el anuncio de la marcha de este último. "No caben las especulaciones", sostiene, y afirma que el grupo parlamentario cuenta con "excelentes personas que lo podrán hacer de manera magistral".

Así, tras recordar que se reunirán a la vuelta de Navidad y "decidirán", remarca que "lo importante no es la persona, sino que el gobierno al que llamaban el Titanic cada vez tiene más fuerza". Ahora, prefiere centrarse en destacar a Fran Ferri como un excelente portavoz que se va con "dos grandes hazañas": los séptimos presupuestos del Botànic y el acuerdo para implantar la tasa turística. "Es un buen colofón a una excelente carrera", asevera.

"TENSIONES NORMALES"

En cuanto al tripartito junto a PSPV y Unides Podem, reconoce que es complicado, "como los matrimonios" y que con el tiempo hay "roces y tensiones normales", pero defiende que lo importante es la aprobación de los presupuestos por séptimo año consecutivo. "Somos partidos diferentes, pero al final llegamos a acuerdos, como en Compromís", agrega, por lo que pide tener claro que "lo importante es seguir unidos" y mantener la "buena salud".

Para ello, respecto a la posibilidad de que el 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, pueda volver a adelantar elecciones como en 2019, Baldoví recuerda que fue una decisión que "no gustó nada" en Compromís porque "no había motivo". Ahora tampoco cree que haya, ya que los presupuestos se aprobaron este pasado miércoles y hay mayoría parlamentaria para gobernar.

"Adelantar elecciones por motivos puramente electorales o de conveniencia no es la mejor manera de ejercer la democracia", advierte, aunque sí aboga por separar las elecciones valencianas del resto, como las de Andalucía o Galicia, para así "el foco solo esté centrado en ellas".

Hasta entonces, inquirido por una posible candidatura conjunta con Unides Podem como hicieron en 'A la valenciana' hace unos años, Baldoví recuerda que esta experiencia "no fue muy satisfactoria". "Tendrían que pasar muchas cosas, pero en política nunca digas nunca jamás", afirma.

"SE HACE MÁS SERVICIO AL VALENCIANISMO DENTRO QUE FUERA"

En clave interna, sobre la situación de Més Compromís (antiguo Bloc Nacionalista Valencià), defiende que fue uno de los que apostó por el cambio de nombre porque el anterior estaba "gastado" y había que avanzar. "Pero el nombre no hace la cosa, sino la gente", puntualiza, y resalta que ve "muchísima ilusión y mucha renovación" en el partido, además de gente joven formándose porque "es la mejor forma de tener cantera".

Y cuestionado por la salida de un histórico del Bloc como Pere Mayor, hace unas semanas a través de una carta en la que se quejó del "cambio de prioridades", Baldoví cree que son unas críticas "injustificadas" y recuerda que él también estuvo en desacuerdo y votó en contra de la dirección sin salirse del partido.

"Se puede estar en desacuerdo, pero se hace mucho más servicio al valencianismo dentro que fuera", reivindica, y añade que "hay maneras más elegantes de irse".