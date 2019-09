Baldoví a Sánchez: "Quien no sabe pactar, probablemente no debería gobernar"

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha reprochado este miércoles a Pedro Sánchez su "incapacidad manifiesta" para dialogar y le ha dicho que "quien no sabe pactar, probablemente no debería gobernar".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Baldoví ha considerado que "lo mejor" que puede pasar el 10-N es que "nos quedemos como estamos y así no valdrán excusas, y los partidos tendrán que mirarse en los gobiernos autonómicos", donde sí se ha llegado a pactos.

Baldoví ha apremiado a los políticos a "aprender a conjugar el verbo pactar, y no otros verbos para intentar distraer la atención".

A la pregunta de si es partidario de reformar el artículo 99 de la Constitución para evitar bloqueos, Baldoví ha dicho que "ahora no tocaría ese artículo, lo tocaría con calma cuando estuviese un gobierno ya formado".

Entonces, ha dicho, "me sentaría a repensar pero no solo el 99 si no muchos otros artículos. Soy partidario de reformar muchas cosas pero no aquello que me interesa en el momento en que me interesa".