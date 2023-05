Baldoví, a favor de tasa turística para homologar la Comunitat a Europa y de usarla para "modernizar" el turismo

El diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados y candidato de la coalición a la Presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, se ha mostrado partidario de la tasa turística para "homologar" la Comunitat Valenciana a "muchos territorios de Europa" y de emplear los beneficios en "modernizar el turismo" y hacerlo sostenible.

Así se ha pronunciado durante su intervención en el ciclo de Conferencias Circulares del Cámara Business Club, que se ha celebrado este jueves en Alicante, el foro de encuentro empresarial impulsado por la Cámara de Alicante.

En este sentido, Baldoví ha destacado que la tasa turística serviría para "modernizar el turismo y hacerlo sostenible en el futuro". "El turismo tiene una importancia fundamental en Alicante, queremos que exista, pero sostenible, que genere trabajo estable, de calidad y con todos los derechos laborales", ha enfatizado.

El candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat ha destacado la, a su juicio, "cintura política" de la coalición valencianista" respecto a este asunto. "No somos gente maximalista, hemos llegado a un acuerdo que no era el que pretendimos, porque empezará en 2024 y será voluntario en función de las ciudades", ha expresado.

No obstante, ha considerado que será "una magnífica ocasión para comparar la aplicación en unas ciudades y en otras, para ver si bajan o no las pernoctaciones", así como qué se hace con el dinero recaudado y si ha servido para ayudar a la industria hotelera. "Tal y como ha salido la ley, será un buen modelo para reflexionar si sí o si no", ha recalcado.

Preguntado por las declaraciones de un empresario que tachó esta medida como "anticuada y tercermundista", Baldoví ha aseverado que, entonces, "media Europa está anticuada y es tercermundista".