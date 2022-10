Baldoví: En Compromís no va a haber un cisma tras mi anuncio de candidatura

Jordi Ferrer

El diputado de Compromís en el Congreso y candidato a las primarias de esta coalición para las próximas autonómicas, Joan Baldoví, asegura tajante que en Compromís no habrá ningún cisma y está convencido de que esta semana se reconducirá la situación ante las posibles suspicacias que su anuncio haya podido generar en la formación valencianista.

En una entrevista con la Agencia EFE, Baldoví (Sueca, Valencia, 1958) analiza la actualidad política echando mano de numerosos símiles futbolísticos y refranes valencianos y explica que, pese a que ya podría haberlo hecho, no se le pasa por la cabeza la jubilación: le gusta mucho la política y quiere seguir respondiendo a quienes han trabajado durante años junto a él.

Y eso, confiesa, pese a que sus amigos le tienten, desde su retiro dorado de la jubilación, con fotos de suculentos esmorzarets (almuerzos, en valenciano, basados en generosos bocadillos de media mañana).

Pregunta.- Desde que anunció su candidatura (el pasado jueves) está recibiendo apoyos significativos, pero también se han escuchado voces dentro de Compromís que consideraban que no era el momento.

Respuesta.- A mí siempre me ha gustado ir de cara y anunciar lo que voy a hacer. Todo el mundo sabía que iba a hacer este anuncio. Algunos han pensado que no era el momento oportuno, pero nosotros creíamos que sí lo era. Yo lo entiendo todo. Seguro que esta semana -este martes por la tarde hay Ejecutiva- podremos reconducir la situación. Yo pondré todo de mi parte para que así sea.

P.- Pero el fin de semana ya hubo un acto en Alicante sin Iniciativa (una de las tres patas de Compromís junto a Mès -el antiguo Bloc y partido de Baldoví- y Verds-Equo). ¿Cree que podría producirse un cisma en Compromís?

R.- Míreme a los ojos: no. Compromís se caracteriza por tener diferencias, porque venimos de culturas políticas diferentes, pero hemos sido capaces de confluir en un único proyecto. Tenemos opiniones diferentes, y las seguiremos teniendo, pero al final siempre nos ha caracterizado un interés común.

Creo que Compromís es el mejor instrumento que ha tenido el valencianismo político, la izquierda y el ecologismo para influir en la vida de los cinco millones de valencianos.

P.- ¿Quién cree que debería ser su sustituto en la candidatura al Congreso?

R.- En el banquillo de cualquier equipo valenciano hay gente que puede hacer un papel muy digno. Permitidme que no dé nombres, que sean las direcciones de los diferentes partidos las que decidan, pero Compromís tiene un banquillo magnífico.

P.- ¿Mónica Oltra?

R.- Oltra haría un papel acojonante, permitidme la expresión, en Madrid. (Vicent) Marzà (exconseller de Educación y Cultura) haría un grandísimo papel. Hay banquillo, y esperemos que todo se resuelva para tener al equipo en plenas condiciones y hacer los cambios que haga falta.

P.-¿ Asumen ya que Compromís no podrá contar con Oltra en las próximas autonómicas?

R.- Es una pregunta que no puedo responder porque está en manos de los jueces. Deseo y espero que todo se resuelva pronto, pero la experiencia sobre cómo funciona la Justicia nos indica que probablemente no sea así. Es bueno que todo el mundo perciba que si hay un jugador con una lesión de ligamento cruzado en el banquillo, hay otra persona que sale a cubrir la baja hasta que se recupere.

En esta lógica, lo importante son los equipos. Está bien tener a alguien que resuelve el partido en el último minuto, pero sin equipo ese crack no tiene ninguna oportunidad, hay que pensar siempre en el equipo y en el proyecto.

P.- ¿Y cree que esa ausencia se traducirá en pérdida de votos?

R.- Oltra forma parte de nuestro ADN y no tenerla es negativo, pero los proyectos están formados por equipos. Ahora hemos de hacer un sobreesfuerzo para suplir una baja muy complicada de sustituir.

P.- En 2015 Oltra decía que ella aspiraba a presidir la Generalitat, pero que estaría donde los votos la pusiesen, aunque fuese a barrer el Palau de la Generalitat. ¿Dónde se ve usted?

R.- Creo que el candidato ha de aspirar a lo máximo. Para un partido valencianista como el nuestro sería un auténtico honor presidir la Generalitat, pero si eso no llega Yo he pegado carteles con mi foto de alcalde (de Sueca). Mi madre solía decir, sin ser pretencioso, que mi Joan sirve para todo. Estaré en el Gobierno o en Les Corts, me adapto. También en la oposición si es necesario, por supuesto, creo que estoy entrenado en eso Sin humildad en esto (bromea).

P.- ¿Y cómo cree que será su relación con Ximo Puig? Ambos tienen una trayectoria con similitudes, desde el ámbito municipal al Congreso.

R.- Siempre he creído que para cualquier político que aspire a ser diputado, autonómico o nacional, sería bueno, no digo imprescindible, que pasara primero por un Ayuntamiento, creo que es la mejor escuela de política y la más dura. Soy como soy porque estuve catorce años en el Ayuntamiento de Sueca aprendiendo a decir sí y sobre todo no, que es lo más difícil que puedes decir cuando eres alcalde.

Sobre Puig tenemos una trayectoria pareja aunque con diferencias. Coincidimos como alcaldes y creamos la Xarxa Ramon Llull, luego coincidimos en el Congreso y seguramente coincidiremos en Les Corts. Tengo una buena relación y estoy seguro de que, por nuestra trayectoria y cultura política, seremos capaces de entendernos bien.

P.- ¿Y el tándem con Joan Ribó (alcalde de Valencia y candidato de Compromís a la reelección) es un tándem ganador?

R.- Creo que es un buen tándem. Somos viejos roqueros pero con una marcha que ya la quisieran algunos "millennials".