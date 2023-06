Baldoví asegura que Compromís mantendrá su "voz propia" en el Congreso a pesar de confluir con Sumar

Tanto él como Marzà no se plantean suceder a Àgueda Micó al frente de Més

El candidato de Compromís en las pasadas elecciones autonómicas, Joan Baldoví, ha garantizado este lunes que su coalición mantendrá la "voz propia" en el Congreso a pesar de haber confluido con Sumar para el 23J. "No me preocupa, lo digo con todo el convencimiento del mundo: no la perderá", ha recalcado.

A preguntas de los periodistas en Les Corts, tras la ronda de negociaciones con el PPCV para la investidura de Carlos Mazón, Baldoví se ha mostrado "satisfecho" por haber cerrado el acuerdo con la plataforma impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz y ha defendido que Compromís quiere seguir siendo un proyecto "cien por cien valenciano".

Para ello, ha asegurado que en el pacto con Sumar queda claro que Compromís mantendrá su voz en el Congreso, donde él ha ejercido como portavoz de la coalición valencianista en los últimos años, y que se articulara una vez se forme el nuevo grupo parlamentario.

Preguntado por si, tras la experiencia de confluir con Sumar, podría haber una futura integración de Esquerra Unida (EUPV) en Compromís, Baldoví ha reiterado su "frase mítica" de "cuando toque, regaremos" y ha insistido en que su proyecto es "de aquí, de casa, y quiere seguir siéndolo". "Más allá de eso, ya veremos lo que tiene que venir", ha zanjado.

RELEVAR A MICÓ: "DE NINGUNA MANERA"

A nivel orgánico, después de que la secretaria general de Més, Àgueda Micó, haya mostrado su intención de postularse como cabeza de lista de Compromís-Sumar al Congreso por Valencia, Baldoví ha recalcado que no se plantea "de ninguna manera" sustituirla: "Ya tendré bastante faena como síndic en Les Corts. Lo debe hacer gente más joven que yo y estaré a su lado".

Ha defendido que, "de manera transitoria", Micó podría compatibilizar la secretaría general de Mes con un escaño de diputada en la Cámara Baja, hasta la celebración de un congreso en el seno del partido para elegir a un nuevo liderazgo.

Por su parte, el también miembro de Més y cabeza de lista de Compromís por Castellón en el 28M, Vicent Marzà, ha asegurado que "ahora mismo" no es el momento de plantear si él podría suceder a Micó: "Ni me lo planteado ni estamos en ese debate".

Cuestionado por si no lo descarta, el exconseller de Educación ha ironizado con que tampoco "descarta no dormir hoy" y ha insistido en que "ahora mismo" están en Les Corts para lograr la mejor representación posible para los valencianos.

Y al igual que Baldoví, Marzà ha subrayado que Micó ha confirmado que dimitirá como secretaria general de Més para presentarse el 23J, con lo que "no habrá ninguna incompatibilidad de cargos", y que habrá una "transición" hasta el futuro congreso del partido en el que su actual secretaria de Organización, Amparo Piquer, asumirá la secretaría.