Balcanes.- Borrell pide a Serbia y Kosovo comprometerse con resultados antes de volver a convocar a las partes

Exige a Kosovo aplicar los acuerdos relativos a las comunidades de mayoría serbia

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamado este martes a Serbia y Kosovo comprometerse con resultados concretos en el margen del proceso de diálogo que facilita la UE, antes de volver a convocar a las partes para una nueva ronda de diálogo en Bruselas.

"Hemos dejado claro que la condición previa es que las partes estén listas para llegar a acuerdos sobre resultados concretos. No tendría sentido convocar si esto no se produce y sería volver a reunirnos para nada", ha asegurado el jefe de la diplomacia europea tras un encuentro con el primer ministro kosovar, Albin Kurti.

Borrell ha explicado que ese compromiso por parte de Belgrado y Pristina no se da, por lo que ha descartado por el momento una nueva ronda, que según ha dicho convocaría "si se puede asegurar que va a dar algún resultado". "No podemos forzar a las partes a comprometerse constructivamente, pero tengo que manejar la agenda dependiendo de posibles avances", ha indicado el Alto Representante.

La iniciativa diplomática de la UE busca que Belgrado y Pristina normalicen sus relaciones en los términos vinculantes y de acuerdo a estándares internacionales, algo que considera condición 'sine qua non' para su senda europea. La UE reactivó el proceso en julio de 2020 después de un parón de más de un año, pero, con todo, tras casi una década de intentos no ha logrado grandes avances y se ha visto torpedeado por las continuas crisis políticas en la región.

En una reflexión sobre la marcha del proceso, Borrell ha lamentado que se prolonga "demasiados años" y ha explicado que "con buena voluntad" la situación entre Serbia y su antigua provincia se podría resolver "ahora y no dentro de tres años", indicando que los ciudadanos de la región no deberían tener que esperar más.

RESPETAR ACUERDO SOBRE LOCALIDADES DE MAYORÍA SERBIA

El máximo responsable de Exteriores de la UE ha insistido en que las partes deben respetar y aplicar los pactos ya acordados en este marco, entre los que se incluye el polémico acuerdo para dar competencias a localidades de mayoría serbia, que fue rechazado por el Tribunal Constitucional de Kosovo.

En plena rueda de prensa se ha producido un choque entre Kurti y Borrell, al mostrar el mandatario kosovar su rechazo a ese pacto concreto que, según ha dicho, fue declarado inconstitucional y se hizo para "salvar la cara de políticos en Belgrado" y no para servir a la gente.

"Fue Belgrado el que se lamentó, no los serbokosovares. Todas las soluciones que se hacen para agradar a ciertos políticos no son democráticas. Soy demócrata por lo que creo que futuros capítulos no se deben abrir para agradar a nadie", ha reclamado, insistiendo en que este acuerdo está al servicio de Belgrado y no de las comunidades de mayoría serbia.

En este punto, Borrell ha contestado a Kurti que él es un "demócrata" y que su papel no es favorecer los intereses de ninguna de las partes. Y ha puesto como ejemplo la reciente crisis sobre matrículas para recalcar que la solución a las diferencias entre serbios y kosovares debe resolverse en el seno del diálogo.

"Lo siento, pero tenemos que seguir pidiendo la aplicación. Sé que ha habido otros que no se aplican y otros pendientes, pero este es uno muy importante", ha señalado el político español.