Bal "sorprendido" de que el Gobierno abandone reformas de sedición y rebelión

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha declarado este miércoles estar "sorprendido" ante el anuncio del Gobierno de que no prevé reformar en los próximos meses los delitos de sedición y rebelión, lo que considera una forma de reconocer "sin ningún tapujo" que estas modificaciones eran "casos concretos para tener contentos a sus socios".

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, informó este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de que el Ejecutivo no prevé realizar ninguna reforma de estos delitos en el Código Penal en los próximos cuatro meses, aunque Podemos insiste en que llevará al asunto a la mesa de diálogo.

"La Justicia ha sido el dique de contención frente a las tropelías del independentismo ", ha recalcado Bal en una rueda de prensa en el Congreso tras la reunión de los portavoces de la Comisión de Justicia con la ministra Pilar Llop.

Ha insistido en que la decisión de uno de los miembros de la coalición de llevar estas modificaciones a la "mesa de chantaje" tiene la intención de "crearles un traje a medida penal" y ha opinado que el PSOE abandona ahora la idea de acometer estas reformas porque "ya han indultado a los golpistas".

Por otro lado, ha insistido en la necesidad de una "urgente despolitización en la elección del Consejo General del Poder Judicial" y ha pedido que sus miembros sean elegidos directamente por jueces y magistrados.

"Llevamos años repartiéndonos los jueces a dedo entre formaciones políticas, incumpliendo el espíritu de la Constitución Española", ha recalcado.

Ciudadanos considera que el sistema de elección de este órgano en España es, junto a Polonia, una anomalía en Europa, y ofrece su apoyo al Gobierno para reformarlo: "Les aseguro que si llegamos a acuerdos en diciembre tenemos nuevo CGPJ".

Bal ha recalcado que su partido siempre ha defendido este sistema y ha subrayado que "ni el PSOE ni el PP pueden dar lecciones de nada".

"Tuvimos que frenar en Europa la reforma del gobierno que pretendía que estos magistrados fueran elegidos por mayoría absoluta y el PP no reformó absolutamente nada teniendo mayoría absoluta", ha añadido el portavoz de Ciudadanos.

Ha atribuido toda la responsabilidad de la no renovación del CGPJ al Gobierno de Sánchez por no querer renovar la Ley Orgánica del Poder Judicial: "Si no quiere es culpa suya".

También ha anunciado que Ciudadanos no votará a favor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuye la investigación de las causas criminales a la Fiscalía, si antes no se reforma su Estatuto Orgánico para "dotarlo de verdadera independencia".