Bal (Cs) sobre la presunta compra de votos en Melilla: "De los casos más aberrantes de la democracia"

Pide la reforma de la ley electoral para que se pida el DNI para votar por correo

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha lamentado este martes la presunta compra de votos por correo para las elecciones del 28 de mayo en Melilla y ha asegurado que se trata "de los casos más aberrantes de la democracia española".

En declaraciones en la plaza Bonanova de Barcelona junto a la alcaldable de Cs en la ciudad, Anna Grau, Bal ha insistido en la necesidad de reformar la ley electoral (LOREG) para que se pida el DNI para poder votar por correo.

"No me coge de nuevas, como abogado del Estado y jefe de penal me tocó estudiar el caso de Melilla en 2008", ha sostenido.

Bal ha reiterado su petición de este martes de crear una comisión de investigación en el Congreso y ha exigido responsabilidades políticas: "Queremos llegar hasta el final".

OCUPACIÓN

Desde la plaza de la Bonanova, ante los edificios ocupados El Kubo y La Ruïna, donde cada martes se concentran miembros de Cs para pedir el desalojo, ha reivindicado la proposición de ley de la formación para combatir la ocupación.

"Hay grupos parlamentarios que únicamente se centran en defender el derecho de propiedad y no atienden las necesidades habitacionales", ha criticado.

También ha explicado que su formación ha propuesto iniciativas como establecer un procedimiento rápido de desalojo; dar legitimidad a las comunidades de propietarios y, en caso de que ganen el juicio, los gastos los pague el propietario del inmueble, o luchar contra "las mafias que utilizan la ocupación para re-alquilar los pisos".