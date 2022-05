Bal: PP siempre de acuerdo con PSOE para repartirse sillones y cortar cabezas

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz naranja en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha dicho este sábado en Murcia que "el PP siempre está de acuerdo con el PSOE para repartirse los sillones y cortar cabezas".

En declaraciones a los periodistas con motivo de su participación en la primera Convención Autonómica de su partido, se ha puesto a sí mismo como ejemplo de decapitado cuando como abogado del Estado dijo que no iba "a plegarse a los deseos del Gobierno para que así pudiera parecer que los criterios de acusación en el asunto de los presos del 'procés' iba a tener un perfil técnico y no político".

"El Gobierno se ha dedicado a pedir funcionarios fieles y sumisos y eso no puede ser. Tienen que desarrollar un perfil técnico y aportar todo su conocimiento al político para que este tenga todos los elementos de juicio para poder adoptar la decisión adecuada, pero no puede pedirles que compartan su proyecto político, como hace quien si no, te corta la cabeza", ha comentado al hilo del cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban.

Bien lo saben, ha añadido, los coroneles de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y Manuel Sánchez Corví "cuando se enfrentaron al ministro del Interior", Fernando Grande-Marlaska, o la exmagistrada del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante, "en este caso, más sangrante aún, porque fue con la complicidad del PP".

Este partido "siempre está de acuerdo con el PSOE en repartirse los sillones" en el Tribunal Constitucional y el de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el consejo de administración de Radiotelevisión Española o la Agencia Española de Protección de Datos, ha citado.

"Pero es que ahora nos quedamos absolutamente atónitos al escuchar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se va a repartir con el PSOE los cargos del Consejo General del Poder Judicial cuando pasen las elecciones andaluzas", ha exclamado.

Ha reiterado su "bochorno" por el cese de Esteban, "que empezó con un disparate y absoluta negligencia del Gobierno con respecto a lo que le planteaban sus socios separatistas en relación con el espionaje de Pegasus".

La ha calificado como una persona que "ha tenido que hacer todo su trabajo en secreto y debe guardar la debida reserva de todas sus opiniones y de las cosas que conoce, con lo que no se puede defender".

Considera por eso "una cobardía enorme" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cesarla simplemente para ceder al chantaje de los independentistas".

Por último, ha recordado que su grupo votará en el Congreso en contra de la Ley de Seguridad Nacional si no se introduce la enmienda de Ciudadanos para especificar las causas concretas de remoción de la dirección de los servicios secretos "para que el Gobierno no pueda ampararse en un capricho".