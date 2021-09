Bal: Cs seguirá luchando para que vengan los prófugos y no se les indulte

El portavoz nacional y vicesecretario general de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, ha defendido este sábado en València que su formación va a "seguir luchando" para que Carles Puigdemont y todos los prófugos sean traídos y juzgados en España y, si son condenados, que no sean indultados.

En declaraciones en València tras reunirse con la coordinadora de la formación en la Comunitat Valenciana, María Muñoz, y algunos diputados de Les Corts, Bal ha criticado la tibieza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la detención de Puigdemont, le ha acusado "contentar" al separatismo para "mantenerse en el poder" y le ha pedido que "no interfiera" en el proceso de la orden europea.

Tras aplaudir la detención, ha sentenciado que "Ciudadanos seguirá peleando para que Puigdemont y todos los prófugos de la justicia española puedan ser traídos a España, juzgados con todas las garantías en la sala segunda del Tribunal Supremo y caso de ser condenados, no sean indultados".

"Es un motivo de alegría que se detenga a una persona que ha huido de la justicia española, que se ha burlado de la justicia y que ha cometido, de forma presunta, graves delitos contra la Constitución y contra la convivencia de los catalanes y quiero decir que no va a haber impunidad", ha sostenido.

Bal ha asegurado que son "prudentes" porque "no" saben "cómo va a terminar el proceso de la orden europea de detención y entrega" y ha deseado que "ojalá que sea entregado a la justicia española".

"Pase lo que pase, les aseguro que Ciudadanos en su grupo europeo seguirá luchando como hasta ahora para que no se le reconozca ningún tipo de impunidad", ha apuntado, antes de asegurar que "antes o después tendremos a Puigdemont sentado en el banquillo de los acusados de la sala segunda del Tribunal Supremo".

Ha añadido que al Gobierno de España le van "a pedir que no meta sus zarpas en la justicia, que no interfiera en este procedimiento de la orden europea, que es una orden entre jueces en la que los gobiernos de España e Italia no tienen que intervenir".

"Que no se les ocurra sacar del cajón esa reforma del delito de sedición, que finalmente ha reconocido que era de caso concreto e incluso con total descaro y sin ningún sonrojo, ha dicho que no hace falta cambiar el delito de sedición porque ya los hemos indultado", ha advertido.

Además, ha pedido que "no indulten a Puigdemont, alguien que se ha reído de nuestra justicia, que sigue desde Waterloo metiendo sus zarpas en el buen nombre de España a nivel internacional".

"No se puede indultar a una persona así. No se puede quebrar la separación de poderes de esta manera. No se puede humillar a los españoles de esta manera", ha agregado.

Por eso, ha considerado "francamente lamentable lo tibio de la declaración" del presidente del Gobierno e "inaudito" que lo hiciera al día siguiente y dijera "simplemente que se alegraba" y que los ciudadanos estuvieran "expectantes" y tuvieran "dudas y sospechas" de si Pedro Sánchez se iba a alegrar o no.

"Esto es lo que consigue el señor Sánchez como consecuencia de su absoluta voluntad de contentar al separatismo con la única intención de mantenerse en el poder", ha defendido.