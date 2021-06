Bal ve "disparatado" que Vox promueva disolver el Ayuntamiento de Granada

El portavoz de Cs, Edmundo Bal, ve "disparatada" la intención de Vox de impulsar la disolución del Ayuntamiento de Granada y ha dicho que quedará en nada porque es una potestad del Gobierno cuando una corporación infringe gravemente sus obligaciones constitucionales, no por quedar en minoría.

"¿Alguien puede creer que se puede disolver el Ayuntamiento de Granada porque el PP haya decidido abandonar de manera irresponsable el gobierno municipal?" dejando al alcalde con el apoyo de un solo concejal, se ha preguntado Bal en una rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces.

Es una más de "esas cientos de acciones judiciales de Vox" que son inadmitidas en los juzgados: "política de teatro y de 'performance' que no llega a buen puerto", ha subrayado Bal.

Al respecto de este intento que planea Vox para disolver el ayuntamiento y convocar elecciones, su portavoz en la cámara, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho que lo que tiene que hacer el alcalde, Luis Salvador (Cs), es "dejar paso en lugar de aferrarse al sillón", y si no lo hace, ha explicado que existen "instrumentos legales" para resolverlo.

Por otro lado, no hay ninguna novedad sobre la situación tan precaria en la que se encuentra Salvador, ha asegurado Bal, que ha insistido en apelar al PP para que vuelva a la corporación municipal, eso "o exhibir un papel, que no lo exhibe" al referirse al supuesto acuerdo firmado entre el PP y Cs para repartirse el mandato municipal y que hasta ahora los populares no han presentado.

Bal no ha dado pistas sobre si están estudiando otras fórmulas, hablando por ejemplo con el PSOE, para dar estabilidad al Ayuntamiento después de que Salvador dijera que no descartaba otras posibilidades sin concretar ninguna. EFE