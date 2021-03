Bal afirma que los ocho diputados de Cs en el Congreso y el que entra ahora están "comprometidos con el centro"

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este jueves que tanto los ocho diputados de Cs que han quedado en la Cámara Baja tras la salida de Pablo Cambronero del partido y la renuncia de Marta Martín a su acta, como la persona que ocupará ahora el escaño de esta última, Juan Ignacio López Bas, están "comprometidos con el centro político" y respaldan a la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas.

"Los nueve miembros del grupo estamos absoluta y completamente comprometidos con esos ideales y valores del centro político y apoyando a nuestra líder, Inés Arrimadas", ha respondido, en una rueda de prensa en el Congreso, cuando le han preguntado si teme que haya más bajas en el grupo parlamentario.

Sobre López Bas, que entra en la Cámara Baja en sustitución de Martín al ser el siguiente en la candidatura por Alicante que Cs presentó a las últimas elecciones generales, Bal ha dicho que López Bas --que ya fue diputado en la anterior legislatura-- le ha trasladado que está "absolutamente de acuerdo" con la posición actual del partido y que "quiere ayudar a Inés Arrimadas a sacar adelante este proyecto de centro".

Respecto a Martín, el portavoz le ha agradecido su trabajo durante estos años en Ciudadanos, especialmente en el ámbito de la educación, y ha destacado su "tesón" al oponerse a la 'ley Celaá', reivindicar la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos y defender la escuela concertada.

NO HAY "NINGÚN COMPROMISO" CON MARTÍN

También ha aplaudido que, tras manifestar sus discrepancias con la estrategia de Arrimadas, la diputada haya actuado con "dignidad y honor" y haya renunciado a su acta en vez de conservarla y pasarse al Grupo Mixto, como ha hecho su compañero Cambronero.

A este último le ha instado a dejar libre su escaño porque, según ha indicado, en los comicios "no le votaron por llamarse Pablo Cambronero, sino por presentarse por Cs", partido del que ahora se aparta. "Nuestro compromiso es con los votantes, con los electores, está en el programa electoral", ha defendido.

Y volviendo a Martín, ha añadido que si ya "no está a gusto con esos valores e ideas" o si "ha cambiado de parecer respecto a con quién se puede pactar o a quién hay que apoyar, hay otros partidos que lo defienden".

En cuanto al tuit que ha escrito la diputada --donde dice "espero que los que se quedan cumplan el compromiso que me han dado" y "ese escaño no sirva jamás para dar alas ni al nacionalismo ni a la corrupción"--, Bal ha aclarado que, en la reunión que ha mantenido Arrimadas este jueves por la mañana con el grupo parlamentario, "no ha habido ningún tipo de compromiso ni negociación". Martín "ha manifestado su malestar" y "eso ha sido todo", ha agregado.

PLASMAR EN LA LEY EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO

Por otro lado, el dirigente de la formación naranja ha afirmado que aunque Ciudadanos acudiera a la Justicia para intentar recuperar los escaños de los diputados y senadores que se han dado de baja como afiliados pero se han quedado el acta, esas acciones tendrían "una viabilidad escasa".

Según ha explicado, la Constitución establece que los diputados y senadores no están sujetos al mandato imperativo y la jurisprudencia muestra que en este tipo de contenciosos los jueces no suelen fallar a favor de los partidos. "Estamos hablando de responsabilidades políticas, más que jurídicas, y sobre todo estamos hablando de ética" y de "prohibir comportamientos inmorales", ha apuntado.

Tras recordar que el Pacto Antitransfuguismo firmado por los partidos políticos no tiene eficacia jurídica, se ha mostrado a favor de "explorar" una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que la definición del transfuguismo y los compromisos recogidos en el pacto "se pudieran incorporar a la legislación electoral".