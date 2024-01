Badenas tras denominarse vicealcalde: "Soy teniente de alcalde y estoy muy orgulloso de mi puesto"

El segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València y portavoz de Vox en el consistorio, Juanma Badenas, ha asegurado, tras referirse a su cargo como el de vicealcalde, que es "teniente de alcalde" y que está "muy orgulloso" del puesto que ocupa en esta corporación local.

Asimismo, ha señalado que las alusiones a su responsabilidad como vicealcalde y no como teniente de alcalde han surgido de "la oposición", formada por Compromís y PSPV, y ha dicho que estas han sido recogidas por los medios de comunicación.

El también edil de Parques y Jardines y delegado de Empleo y Formación ha realizado estas declaraciones tras la Mesa Interconcejalías celebrada esta jornada con vecinos de Orriols, preguntado por las veces que se ha denominado vicealcalde.

La alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, precisó este martes, preguntada por esa cuestión, que en esta ciudad no existe actualmente la figura del vicealcalde sino la de teniente de alcalde.

La primera edil consideró que lo dicho por Juanma Badenas habría sido "un error léxico" porque "en la estructura orgánica del Ayuntamiento, no existe" la vicealcaldía y "no hay intención" de crear esa figura. "Hay tenientes de alcalde. La primera teniente de alcalde es María José Ferrer San Segundo (PP) y Juanma Badenas es el segundo teniente de alcalde", dijo la responsable municipal.

"La oposición me llama vicealcalde constantemente y lo hace precisamente para tratar de erosionar la buena relación que tenemos la señora Catalá y yo", ha expuesto Badenas este jueves.

"Así que no es una palabra que me haya inventado yo. Es una palabra que ha sido propuesta habitualmente por la oposición y además seguida por varios medios de comunicación. Los primeros que me llaman vicealcalde son los medios de comunicación y los partidos de la oposición", ha añadido.

Preguntado por si le gustaría ser vicealcalde, el portavoz de Vox ha manifestado: "Yo soy teniente de alcalde y estoy muy orgulloso de mi puesto y de las actividades que realizo como concejal delegado de las responsabilidades que tengo".