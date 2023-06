Badenas dice que decisión de PP de gobernar en minoría "no se encamina al bien común": "Es un gobierno amoral"

Se dirige a Catalá: "Señora alcaldesa, aquí tiene al grupo de Vox que será siempre doblemente leal con los intereses de los valencianos"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València y candidato a la Alcaldía en las pasadas elecciones, Juanma Badenas, ha lamentado que la decisión del PP de gobernar en minoría --al no haber pactado con Vox para la investidura de María José Catalá como alcaldesa-- "no se encamina al bien común".

"Por tanto, no se puede decir claramente, y se lo digo con todo el cariño, que sea un gobierno moral, se podría decir que es un gobierno amoral, no digo inmoral, amoral simplemente por obtener un gobierno sin ajustarse a una mayoría exigida sólo porque se lo permita la ley", ha considerado.

En estos términos se ha manifestado Badenas este sábado durante su intervención en el pleno de constitución de la nueva Corporación del Ayuntamiento de València y toma de posesión de la nueva alcaldesa, María José Catalá, a quien se ha dirigido expresamente: "Señora alcaldesa, aquí tiene al grupo de Vox que será siempre doblemente leal con los intereses de los valencianos".

Badenas ha asegurado que su formación dirá "siempre" lo que "juzgan que es la verdad" y lo dirá "sin lisonja pero con lealtad a los valencianos". "Lo moral y lo conveniente, en mi opinión, sería actuar de acuerdo con la voluntad de los votantes valencianos", ha insistido.

Y, en esta línea, ha aseverado, en referencia de nuevo al pacto que no ha tenido lugar entre los 'populares' y Vox en el consistorio, que "algunos votantes del PP prefieren para su ciudad un gobierno sólido y estable que vele por el bien común".

No obstante, ha felicitado "como no puede ser de otra manera" a la nueva alcaldesa de la ciudad de València. "He de felicitarle por su nombramiento, que no elección, porque este pleno le ha nombrado, pero no la ha podido elegir, la ha tenido que nombrar de acuerdo con la ley", ha continuado.

REFERENCIAS A PEDRO IV EL CEREMONIOSO, SANTO TOMÁS Y LENIN

Así, tras hacer referencia a las coronas del escudo de la ciudad, ha citado a Pedro IV el Ceremonioso de la corona de Aragón, quien aseguró que "València era doblemente leal". "La lealtad no consiste en la lisonja, consiste en decir la verdad y sobre todo cuando conviene al interés general de la ciudad", ha recalcado.

Igualmente, ha recordado las palabras de Santo Tomás para afirmar que "es imposible que (un alcalde o alcaldesa) sea bueno o buena si no vive en consonancia con el bien común". "Lo virtuoso y lo bueno para cualquier ciudadano es esto, pero siendo político, lo virtuoso y lo bueno obviamente no puede ser de otra manera que actuar de acuerdo con Santo Tomás, siguiendo el bien común", ha agregado.

"Si su decisión o la de su gobierno es una decisión de su partido, una cuestión interna o de estrategia partidista desde alguna perspectiva sí que se podría entender que su decisión ha sido moral y aquí tendría que citar otro autor completamente diferente, porque una vez dijo Lenin que es moral toda cuestión que favorece al partido y moral la que no perjudica", se ha dirigido a Catalá.

Respecto al anterior govern del Rialto --integrado por Compromís y el PSPV-- ha censurado que "basó su gestión en una determinada moral" que, en su opinión, "era equivocada y peligrosa". "No sabemos dónde nos habría llevado si en estas elecciones pasadas del 28 de mayo hubiera vuelto a obtener la victoria", ha expresado.