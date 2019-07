Azpiazu espera que "impere la sensatez y haya gobierno" y prefiere un ejecutivo de Sánchez que "tripartito de derecha"

El consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha esperado que "impere la sensatez" para que finalmente "haya un gobierno" en el Estado y, por su parte, ha dicho preferir "un gobierno de Pedro Sánchez con otros apoyos" que un "tripartito de derechas".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha esperado que, de cara a la próxima sesión de investidura convocada para los días 22 y 23 de julio, "impere la sensatez" para que "haya un gobierno" en el Estado.

"Un gobierno es algo positivo porque hay un montón de reformas y decisiones de carácter político profundas que están pendientes", ha advertido en relación al sistema de financiación, el debate sobre las pensiones o la reforma tributaria, que "no se deben demorar más".

Por ello, ha considerado que los ciudadanos "no entenderían que, por un tiquismiquis, por algo que al menos no se ve, no haya un acuerdo que sea positivo para todo el mundo". De este modo, ha animado a "poner las cartas sobre la mesa, ser transparentes, y a partir de ahí tomar decisiones lógicas que entienda el conjunto de la ciudadanía".

El consejero vasco ha señalado que "las reglas de la democracia son básicamente las de la aritmética" y, por ello, "habrá que ver cómo se da encaje" a las mayorías necesarias en los acuerdos políticos para que "haya un gobierno con cierta estabilidad".

LA ALTERNATIVA

Según ha indicado, el PSOE tiene la "responsabilidad" de formar gobierno y "hay una mayoría" con Unidas Podemos y "un amplio espectro nacionalista" que puede permitir "un cambio importante a la situación actual". "La alternativa es la de PP, Cs y Vox", ha advertido.

Por su parte, ha reconocido que prefiere "un gobierno de Pedro Sánchez con otros apoyos que un gobierno de Casado con los apoyos de la derecha" y ha añadido que, también para "un funcionamiento normal", para el Gobierno Vasco "es más fácil relacionarnos con el gobierno socialista que con un eventual gobierno del tripartito de derechas".