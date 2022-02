Aznar responsabiliza a Sánchez de que España haya "dejado de ser un socio fiable" para EE.UU.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha responsabilizado este miércoles al actual presidente, Pedro Sánchez, de que España haya "dejado de ser un socio fiable" para Estados Unidos.

En un almuerzo coloquio del Círculo Ecuestre de Barcelona en el ciclo 'Agendas cruzadas Madrid-Barcelona', ha lamentado que España ya no está en la mesa donde se tomaban las decisiones a nivel internacional: "No porque no podría seguir estando, sino porque decidió marcharse, que es lo incomprensible".

"Postcomunistas, separatistas y antiguos terroristas"

"Cuando tienes un gobierno con postcomunistas, separatistas y antiguos terroristas es muy difícil que el presidente de Estados Unidos se sienta a hablar contigo. No quiere compartir información contigo", ha dicho.

Para él, España ha dejado de ser un socio fiable también porque el Gobierno organizó "una retirada unilateral en un ámbito de los intereses estratégicos de los Estados Unidos" y porque no ha cuidado los sistemas de defensa.

Sobre la crisis en Ucrania, Aznar ha augurado que no habrá confrontación entre Rusia y la OTAN, porque considera que no interesa a ninguna de las dos partes.

Ha afirmado que el presidente ruso, Vladimir Putin, puede tener problemas internos si no obtiene un resultado tras movilizar las tropas: "Si has llevado 130.000 tropas es muy difícil volver a casa sin poder enseñar algo", por lo que cree que, si no logra su objetivo en Ucrania, sería un fracaso para él.

Considera que Putin ha logrado que Ucrania no forme parte de la OTAN, pero que todavía está por ver si consigue "que su influencia en Crimea para intereses de Rusia aumente de una manera significativa" sin arriesgar una confrontación con Occidente.

Preguntado por el papel del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido que "ha manejado razonablemente bien" esta situación, a diferencia de cómo gestionó la retirada de Afganistán, porque considera que ha logrado unidad de los aliados.