Aznar niega la caja B en el PP o que haya ordenado pagos ilegales

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha negado hoy de forma tajante que haya una existido una caja B en el PP o que haya ordenado pagos ilegales a dirigentes del partido con cargo a esos fondos.

En su comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, Aznar ha desmentido, a preguntas del portavoz del PSOE, Rafael Simancas, que autorizara la caja B en su partido.

"Mientras usted no demuestre su existencia y no está demostrada su existencia, yo digo que no existe ninguna caja B en el PP, lo afirmo", ha zanjado.

Aznar ha reconocido, eso sí, que ha podido haber "personas" en el partido que han cometido actos ilegales, pero eso no significa que el PP sea una organización delictiva en su conjunto.

El expresidente del PP también ha negado que existan pruebas de adjudicaciones ilegales en su partido, más allá de las dos detectadas en la sentencia del caso Gürtel y que afectan a dos municipios de Madrid.

"Decir que yo he ordenado pagos es ir demasiado lejos, incluso para usted", ha avisado Aznar, que ha alertado a Simancas de que por ese camino va "muy mal" porque la "frustración" solo genera "melancolía".

En su réplica, Simancas le ha pedido respeto al Congreso y que se deje de "chanzas" y reconozca que ha sido durante 14 años presidente de un partido "sistémicamente corrupto".

"No solo hay pruebas sino sentencias", ha subrayado.