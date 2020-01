Aznar llama a que Ordóñez "sirva de guía" en momentos en los que están en juego "la libertad y el destino de países"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha reivindicado el ejemplo del dirigente del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez "sirva de faro y guía" en estos "difíciles momentos", en los se tiende "a no defender nada" y están en juego "la vida, la libertad o el destino de países y naciones".

Aznar, que se ha desplazado a San Sebastián para asistir a la inauguración de una exposición que recoge imágenes y objetos del dirigente del PP vasco asesinado por ETA hace 25 años, ha recordado que, pocos días antes de que la banda acabara con su vida, él mismo proclamó a Ordóñez candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián y ha asegurado que "las expectativas era que él iba a ser alcalde" de la capital guipuzcoana.

"Gregorio era un gran vasco y un gran guipuzcoano, lo asesinaron por sus ideas, por sus convicciones, y hoy le recordamos por eso. Le asesinaron porque creía en la libertad, en un País Vasco libre, porque no se rendía, porque era el líder del PP y porque defendía la unidad de España", ha apuntado.

Además, ha subrayado que Ordóñez "hablaba claro, alto y fuerte, sin ningún tipo de prejuicio, que era capaz de enfrentarse con todos aquellos que querían acabar con la libertad en el País Vasco y en España", para considerar que todo esto está hoy "mas vigente que nunca".

A su juicio, es necesario "reivindicarlo en unos momentos como los actuales en los que tiende a confundirse todo y a no defenderse nada". "Gregorio es un ejemplo para la vida política española, para todos y debe ser un ejemplo para las generaciones jóvenes", ha apuntado.

El ex presidente del Gobierno ha dicho que "todo lo que pasó no fue una simple casualidad" ni "algo que haya que enterrar". "No es algo que podamos decir: aquí no ha pasado nada, porque han pasado muchas cosas, y una de ellas es el asesinato terrible de Gregorio", ha señalado.

Cree que este hecho debe servir "a todos" de "lección" para "los días muy difíciles que vivimos". "Su ejemplo, su lección, que nos sirva de faro y de guía en los días en los cuales se juegan la vida, la libertad o el destino de los países y las naciones", ha concluido.