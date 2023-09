Aznar llama a alzar la voz y no inhibirse frente a la amnistía a una "intentona golpista"

(Actualiza la NA7057 con nuevos datos)

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha arengado a las miles de personas reunidas en un acto del PP en Madrid para que alcen la voz y no callen frente a la "infamia" de una amnistía a la "intentona golpista" del procés y ha reclamado que "todos los que puedan decidir decidan en conciencia".

"La Constitución y la ciudadanía no son moneda de cambio para satisfacer a golpistas", ha exclamado Aznar en la madrileña plaza Felipe II de Madrid, donde miles de personas, 40.000 según Delegación del Gobierno y 60.000 según el PP, han asistido al acto convocado por Alberto Núñez Feijóo.

Aznar ha alertado de un "ataque sin precedentes" porque "no procede solo de los enemigos de la Constitución si no de un partido que tiene la obligación de defenderla y no lo hace" y ha denunciado que el PSOE ha hecho lo que dijeron que no harían, como los indultos o derogar la sedición, y que volverán a hacerlo con la amnistía porque mienten a los españoles.

Según Aznar, cuando el presidente en funciones, Pedro Sánchez, dice que hay que "desjudicializar una intentona golpista", lo que quiere decir es: "No os preocupéis porque si me votáis os daré la impunidad (...) y todos los españoles os van a pagar el golpe que intentasteis y el nuevo que vais a volver a intentar".

Al respecto, y en alusión a la deuda que reclama Junts, Aznar ha señalado que "la única deuda histórica que aquí existe es la que los secesionistas tienen con la democracia española, que no han pagado y tienen que pagar.

El expresidente advierte de que la amnistía no es una expresión de reencuentro, sino una "infamia" que acepta que los que en 2017 rompieron la Constitución y el estatuto de autonomía, "hicieron bien y tenían derecho", y que los "jueces y tribunales hicieron mal y prevaricaron".

"El silencio no es una opción responsable", ha advertido al respecto Aznar, que ha llamado a que los españoles "sean cuales sean sus ideas" hagan oír sus voces en defensa de una "nación de ciudadanos libres e iguales" y ha advertido de que la historia no será "benévola" con quienes quiebren el orden constitucional y tampoco con los que se "inhiban".

"La amnistía es el olvido y nosotros queremos recordar", ha reivindicado Aznar en referencia a quienes perdieron su "vida a manos del terror" por construir un marco de convivencia. Y ha rechazado que España sea "una corrala de gentes mal avenidas en la que hay que resignarse a que el Gobierno lo decida un prófugo de la Justicia".

A 48 horas del debate de investidura, el expresidente ha expresado su respaldo a Feijóo, en estos "momentos difíciles de España", y ha señalado que el PP como partido empleará todos los medios "legítimos y democráticos" para evitar que se consume la "infamia" de la amnistía.