Aznar, en el juicio de la caja b: "Jamás he recibido un sobresueldo"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha negado en la Audiencia Nacional haber recibido "ningún sobresueldo" o haber conocido "ninguna contabilidad B en el PP", y ha destacado que todo lo que recibió del partido fue por transferencia y que lo declaró a Hacienda.

Presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, Aznar comparece este miércoles por primera vez como testigo en un juicio para dar explicaciones sobre la presunta caja b del PP y los supuestos sobresueldos que el extesorero Luis Bárcenas, principal acusado, atribuyó a dirigentes del partido.

"Jamás he recibido un sobresueldo", ha respondido tajante en su comparecencia como testigo por videoconferencia y con mascarilla en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede del PP a cuenta de esa supuesta caja B.

"No sé lo que han hecho los demás ni me importa, ni se lo que hicieron mis sucesores ni me interesa", ha proseguido Aznar, que presidió el PP entre 1990 y 2004, a preguntas de la acusación Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

Como hiciese en la comisión de investigación de la presunta financiación irregular del PP en el Congreso, Aznar ha rechazado estar al tanto de ninguna caja B: "Yo no he conocido ninguna contabilidad en B del PP, ninguna contabilidad paralela. No he conocido más contabilidad que la oficial".

Y ante la insistencia del abogado Mariano Bénitez de Lugo de si sigue manteniendo que no existe esa caja B, Aznar ha indicado: "Señor letrado me puede preguntar 300 o 500 veces la misma pregunta (...) que la respuesta va a ser la misma".

El expresidente del Gobierno se ha desvinculado tajantemente de las siglas J.M. que aparecen en varios apuntes de abril a julio de 1990 en los famosos "papeles de Bárcenas". "No señor. No he recibido ninguna cantidad ni responde a ninguna consideración que me pueda afectar" esas anotaciones, si es que son ciertas", ha indicado.

Preguntado por si dio instrucción para abonar 3,9 millones de pesetas al exconsejero navarro Calixto Ayesa en 1991, como dijo suponer el exdiputado y expresidente navarro Jaime Ignacio del Burgo, Aznar ha insistido en que no ha autorizado nunca ningún pago porque no era su "función" ni entraba dentro de sus "competencias" o "responsabilidades". "No he autorizado ninguna compensación", ha dicho varias veces.

Del mismo modo ha negado conocer ninguna anotación de los "papeles de Bárcenas" referentes a ex altos cargos del PP porque "ni conocía esos papeles ni conozco esos papeles ni tengo indicios sobre su fundamento y su justificación".