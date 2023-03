Aznar insta al PP a unir a toda la derecha y muestra su confianza en Feijóo

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha recordado que él tuvo que unir a todo lo que estaba a la derecha de la izquierda y que el Partido Popular ganó las elecciones cuando estaba unida y ha manifestado que su confianza en el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es plena.

Así lo ha indicado este martes el expresidente y actual presidente de Faes, quien ha participado en la presentación del candidato del PP a la alcaldía del municipio madrileño de Villaviciosa de Odón, Juan Pedro Izquierdo, y ha explicado que hace tiempo le dijo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que estaba a su disposición para lo que quisiera.

Aznar ha mostrado también todo su apoyo a la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha manifestado que con las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo comienza un año muy crítico y muy importante porque asegura que van ligadas a las elecciones generales.

Ha insistido en que si la coalición de PSOE y Unidas Podemos continúa en el Gobierno después de las próximas elecciones España va abocada inevitablemente a un proceso constituyente de destrucción de la Constitución.

El presidente de Faes ha afirmado que España necesita un gobierno fuerte, capaz de tomar decisiones rápidas, profundas y que afecten a la mayoría de los españoles; no un gobierno débil.

En la misma línea, ha dicho que el proyecto que tiene que liderar Núñez Feijóo tiene que basarse en políticas que defiendan que España no es un puzzle, no es un residuo de nada, no es ni va a ser una federación, ni confederación, ni una nación de naciones, ni es ni va a ser un estado plurinacional, España va a ser una nación de ciudadanos libres e iguales.

Para Aznar, el PP tiene que defender que "la soberanía nacional ni se divide ni se fracciona y las leyes son iguales para todos y deben ser respetadas, y ha dicho que si hay que restablecer el delito de sedición, se restablece, si hay que aprobar una ley para que la sedición sea un delito se hará o si hay que reformar una ley para que los pederastas no salgan a la calle esa ley se cambia.

También ha pedido al líder de los populares que "no hay que dividir a los españoles en buenos y malos", y ha aseverado que la ley de memoria democrática tiene que ser derogada y será derogada.

Tras considerar que hay que mandar los extremismos al rincón, Aznar ha concluido su intervención augurando que en España el futuro tiene un nombre que es Alberto Núñez Feijoo.