Aznar: la UE hace el ridículo por culpa de España al no reconocer a Guaidó

VENEZUELA CRISIS

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha dicho este jueves que, por culpa del Ejecutivo español, la Unión Europea ha hecho un "auténtico ridículo" al no reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y dar un plazo de ocho días a Nicolás Maduro para que convoque elecciones.,"Como es posible encargar que convoque unas elecciones libres a un señor que no reconoces, que dices que no tiene legitimidad, que viene de un fraude electoral y que encima es