Aznar ve a ERC en el origen de fascismo y avisa que no tolerará unos Balcanes

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha situado este viernes a ERC en el origen del "fascismo" en Cataluña y ha avisado de que el PP no tolerará que ni España ni Cataluña se conviertan en los "Balcanes de la limpieza étnica".

En un mitin en Barcelona ante unas 600 personas, que ha supuesto su regreso a un acto del PP en Cataluña tras casi 16 años, Aznar ha arremetido contra los nacionalistas.

En un momento de su intervención, se ha preguntado "quién inventó el fascismo en Cataluña" y ha concluido que esa ideología la representaron "los 'escamots', esos señores de Estat Català, de las juventudes de ERC", que, según ha afirmado, "inventaron el fascismo en Cataluña".

Acto seguido, ha comentado que "esos señores dieron un golpe contra la República en 1934" y, haciendo un paralelismo con la situación política actual, ha comentado que "esta historia de España no se va a volver a repetir".

"Esto es el siglo XXI, no las fantasías medievales fabricadas por los nacionalistas. (...) Esto es la España democrática. No son los Balcanes de la limpieza étnica. No vamos a dejar que ni España ni Cataluña se jueguen su futuro por la actuación impune de un grupo de delirantes que han perdido el sentido de la realidad y la decencia democrática", ha sentenciado.

En este contexto, Aznar también ha censurado a quienes alientan la "batasunización de la sociedad" en Cataluña y ha denunciado el intento de boicot, ayer en la UAB, a un acto al que asistía la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.