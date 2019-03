Aznar entra en campaña y participará este miércoles en un mitin en Valencia con Isabel Bonig

Estas semanas, en la gira de su libro por España, ha pedido apoyo para Casado apelando a unificar el voto constitucional en el PP

El expresidente del Gobierno José María Aznar volverá a hacer campaña electoral en apoyo del PP que dirige Pablo Casado después de unos años alejado de los mítines políticos con afiliados y simpatizantes. Así lo hará este miércoles en Valencia con la candidata a la Presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig, y la candidata a la Alcaldía de Valencia María José Catalá.

Estas últimas semanas, en la gira por España presentando su nuevo libro 'El futuro es hoy', Aznar ha pedido apoyo para Casado apelando a la necesidad de unificar el voto constitucional en el Partido Popular, ante la fragmentación del espacio de centro-derecha.

Ése fue el mensaje que trasladó la pasada semana en Las Palmas de Gran Canaria, donde advirtió que "se está produciendo un proceso de unificación en la izquierda-secesionista y de fragmentación en la parte constitucional". Por ello, llamó a "la responsabilidad" para unir el voto constitucional en torno a Casado.

"Y no haría esta apelación si no creyese que esto es así y que el Partido Popular es el Partido Popular. Lo es, y quien lo representa tiene todas las cualidades para ser presidente del Gobierno", proclamó Aznar. De hecho, avisó que si no se unifica ese voto en el PP "se corre un grave riesgo de perder las elecciones y, con ello, el sistema constitucional" actual.

AZNAR VE A CASADO "UN LÍDER COMO UN CASTILLO"

Este miércoles, Aznar reiterará ese mismo mensaje a los afiliados y simpatizantes del PP que asistan a acto de Valencia en el que intervendrá la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana y la candidata a la alcaldía de Valencia, María José Catalá.

De esta forma, el también presidente de la fundación FAES arropará al PP de esta región, que también celebrará sus elecciones autonómicas coincidiendo con las generales del 28 de abril. El acto tendrá lugar en el complejo deportivo-cultural Petxina a partir de las 20.00 horas.

El expresidente del Gobierno, que participó en enero pasado en la Convención Nacional del PP, ya definió a Casado como un "líder como un castillo" que no tiene "tutelas ni tutías", en alusión a las palabras que el presidente fundador Manuel Fraga dirigió al propio Aznar en el congreso del partido de 1990.

Aznar realizó entonces un paralelismo entre la trayectoria de Casado y la suya propia hace 30 años, cuando un joven que también entonces tenía 37 años y venía de Ávila, tomó las riendas del Partido Popular.

"Ese joven hoy es mucho más listo y sabe mucho más de política", proclamó el expresidente, que admitió que "ninguno" de sus antecesores al frente del PP -el propio Aznar y Mariano Rajoy- lo tuvieron "tan difícil". Casado ha recordado varias veces en público esa dificultad a la que apuntó Aznar en enero.

AZNARISTAS EN LAS LISTAS DEL PP

El PP que dirige Casado ha exhibido su sintonía plena estos meses con Aznar y como prueba de ello ha incluido en sus listas a numerosos colaboradores y exdirirgentes que trabajaron en sus Gobiernos o en FAES.

Es el caso de la candidata por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y del jefe de gabinete de Casado y exconsejero madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, que irá en el puesto diez de la lista por Madrid al Congreso.

También el exjefe de gabinete del propio Aznar cuando estaba en Moncloa, Carlos Aragonés, irá en la candidatura por Madrid (plaza 11) y en esa misma lista (plaza 13) concurrirá la periodista Pilar Marcos, que también trabajó en FAES.