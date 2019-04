Aznar arropará de nuevo el 6 de abril a Isabel Bonig en Elche y el 12 estará en Barcelona con Álvarez de Toledo

'Génova' se volcará con la campaña en la Comunidad Valenciana y se prevé que Casado acompañe a Bonig en el cierre de campaña

El expresidente del Gobierno José María Aznar volverá a arropar el sábado 6 de abril en Elche (Alicante) a la presidenta del PPCV y candidata a la Presidencia de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, mientras que el día 12 de abril tiene previsto participar en un acto en Barcelona junto a la cabeza de cartel del PP al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

Aznar ya acompañó el pasado miércoles a Bonig y a la candidata a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá, en un mitin en el que el cargó duramente contra Vox por llamar al Partido Popular "derechita cobarde".

"A mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derechita cobarde porque no me aguanta la mirada", proclamó el actual presidente de FAES, que definió a Pablo Casado como un "líder formidable" y llamó a concentrar el voto de centro derecha en el PP.

Sus palabras encontraron respuesta al día siguiente en Vox, cuyos dirigentes se reafirmaron en sus palabras asegurando además que "los valientes" votarán al partido liderado por Santiago Abascal en las elecciones la "derechita cobarde" optará por el PP. "La derechita cobarde que ha preservado el nefasto legado de Zapatero...", añadió también Abascal en su cuenta personal de Twitter.

EL JUEVES AZNAR ESTARÁ EN TOMARES

Este sábado, Aznar volverá a estar en esa comunidad para ofrecer de nuevo un mitin a simpatizantes y afiliados del PP. Esta vez será en Elche y también tomará la palabra la candidata del PP a las elecciones en la Comunidad Valenciana.

Asimismo, el exjefe del Ejecutivo apoyará a la candidata del PP por Barcelona al Congreso Cayetana Álvarez de Toledo en un acto en Barcelona el viernes 12 de abril, primer día oficial de campaña de las generales.

Al margen de los actos de campaña, Aznar estará este jueves en la XI Feria del Libro de Tomares, donde presentará su último libro 'El Futuro es hoy', según han informado a Europa Press fuentes próximas al expresidente.

CASADO TAMBIÉN VISITARÁ LA COMUNIDAD VALENCIANA

Ante la coincidencia de las elecciones generales con las autonómicas en la Comunidad Valenciana, 'Génova' ha marcado esa región como una plaza clave ante el 28 de abril. Con ese propósito, numerosos cargos del partido harán campaña en apoyo del PPCV.

El propio Casado se volcará en esta comunidad y, de hecho, fuentes 'populares' apuntan a que su previsión es cerrar campaña haciendo doblete, es decir con actos tanto en Madrid como en la Comunidad Valenciana.