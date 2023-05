Aznar aboga por alcanzar un gobierno "fuerte" e independiente con el apoyo de "la mayoría más fuerte posible"

El exjefe del Gobierno de España y presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), José María Aznar, ha dicho este viernes en Torre Pacheco (Murcia) que para conseguir un gobierno "fuerte" es necesario contar con "la mayoría más fuerte posible", de manera que sea "el menos dependiente".

Aznar ha hecho estas declaraciones junto al presidente del PP de la Región, Fernando López Miras, y al candidato del partido a la Alcaldía de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, en un acto con afiliados y simpatizantes.

El expresidente del Ejecutivo central ha apostado por "retomar una política integradora y un gran proyecto de reconstrucción nacional", esto es, "construir una España viable, fuerte, atractiva", frente a la de un gobierno de coalición compuesto por "socialistas radicales, comunistas, separatistas y antiguos terroristas de ETA".

"España no es puzle, no es un residuo, ni una federación o una nación de naciones, sino una nación de ciudadanos libres e iguales. Es una nación que comparte lo que tiene, poco o mucho, y una de las cosas que comparte se llama agua, porque si no se comparte el agua no se puede hablar de la nación", ha precisado.

Ha aseverado que "los que atenten contra la unidad de España se tendrán que atener a las consecuencias de los platos que rompan" porque las leyes "son iguales para todos y deben ser respetadas por todos", al tiempo que ha defendido que el PP llevará a cabo diversas medidas en caso de llegar al poder en las próximas elecciones generales.

En este sentido, ha señalado que su partido reformará la "supresión vergonzosa" del delito de sedición y del delito de malversación; "reimplantará" la pena de prisión para quienes convoquen un referéndum "ilegal contra la unidad constitucional de España"; suprimirá leyes como la del 'Solo sí es sí' y, "naturalmente", eliminará la ley de Memoria Democrática, al considerar que "divide a los españoles en buenos y malos y nos retrotrae a 80 años más atrás en la vida".

"QUIEREN CAMBIARNOS DE PAÍS"

Para Aznar, "el único destino de la actual coalición si consigue quedarse en el gobierno es la terminación de la transición democrática, de la Constitución Española y de España, tal y como la hemos conocido hasta ahora", lo que, ha recalcado, "es lo peor que nos puede ocurrir".

"Nunca antes unos gobernantes habían puesto tan empeño en derribar lo mejor que se ha hecho en España durante muchas décadas desde la Transición, porque ellos no quieren cambiar el país, sino que quieren cambiarnos de país. Esta coalición no tiene mas objetivo que estar en el poder y hacerlo a toda costa sin importarle el precio", ha enfatizado.

Tras propugnar el respeto a la "dignidad" de las instituciones, el exjefe del Ejecutivo central ha defendido la necesidad de "mejorar" el rumbo económico del país. "No tenemos derecho a cancelar el futuro de los jóvenes españoles endeudando a España más de lo que lo ha estado nunca", ha manifestado.

En la misma línea, se ha mostrado partidario de "cambiar las pautas de crecimiento" con "más empresas, más trabajo, más innovación" y "menos impuestos, menos deuda, menos déficit".

"COMPARTIR" EL RECURSO AGUA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al hilo, ha resaltado la importancia de "compartir lo que se tiene", como es el caso del agua. "Yo fui el impulsor del plan hidrológico nacional que conectaba todas las cuencas hidrográficas de España, que estaba financiado por la Unión Europea y que eliminaba los problemas de agua en la zona de agricultura más rica de España, que es esta", ha apostillado.

"De los errores que se han cometido durante estos últimos 20 años de la historia española, el más imperdonable de todos, probablemente, sea este, el de compartir. Porque es justamente el que hace históricamente que los países se hagan, que los países compartan, que los países se fortalezcan, que los países tengan oportunidades".

Y es que, según Aznar, "nada se consigue sin compartir lo que se tiene, excepto esta izquierda radical de ahora que ha decidido que el mejor socialismo del mundo consiste en no compartir".

"Hay que blindar los ríos, hay que blindar las aguas, hay que blindarlo todo para no compartir nada y que se queden con ellos, algunos viviendo de lo que no deben, porque esa es, sigue siendo la regla de los socialistas, entre lo que tengo y lo que te quito me quedo estupendamente en el poder. Ahí es donde nosotros no podemos estar", ha aclarado.

Además, se ha comprometido a "apretar" al próximo gobierno de España en materia hídrica, al considerar que se trata de una cuestión "absolutamente fundamental" para "la España viable, fuerte y atractiva que yo deseo". Una España, ha agregado, "que hoy se llama Alberto Núñez Feijóo", líder del PP nacional.

RESPALDO A LÓPEZ MIRAS

Aznar ha expresado su respaldo a todos los candidatos municipales y regionales del Partido Popular, a quienes ha deseado "el mayor éxito". "Cuando yo mandaba, el PP tenía unos buenos resultados en Murcia, teníamos muy buenos resultados. Pues buen yo quiero unos como aquellos", ha manifestado, para destacar a continuación la importancia de lo que está en juego en estas elecciones.

Ha recordado que Murcia ha sido, junto a otras comunidades autónomas, "un contrapunto de una coalición de gobierno que tenemos en España", y ha señalado que "decir Murcia es hablar de una sociedad libre, abierta, sin imposiciones, que quiere prosperidad".

"Decir Murcia es hablar de proyectos, de iniciativas, de oportunidades y de ganas de hacer cosas; es pedir con justicia, como se ha hecho aquí, los medios y elementos para hacer que las personas puedan vivir y trabajar y para que las tierras puedan prosperar. Cuando se habla de éxito y de futuro, decir Murcia es decir Fernando López Miras", ha rematado el presidente de FAES.