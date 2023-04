Aznal (EH Bildu) pide paralizar el recrecimiento de Yesa hasta tener "certeza total" sobre su seguridad

La candidata de EH Bildu a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Laura Aznal, ha exigido la paralización del recrecimiento del embalse de Yesa "mientras no se tenga la certeza total de que no conlleva ningún peligro" y ha reclamado "transparencia" para conocer los "costes reales" de la obra.

Aznal ha hecho estas declaraciones en un acto en Sangüesa en el que se ha presentado al candidato de la coalición abertzale a la Alcaldía de esta localidad, Miguel Erdozain.

La candidata a las elecciones forales ha agradecido al equipo anterior, encabezado por Rober Matxin, "su intenso trabajo durante estos años tanto en la oposición como en el equipo de gobierno en la última legislatura". Asimismo, se ha felicitado por "la ilusión, energía renovada y aire fresco que trae el nuevo equipo liderado por el candidato Miguel Erdozain, que se presenta con la ambición de seguir creciendo y siendo una fuerza decisiva en la configuración de una mayoría municipal alternativa a la derecha".

Laura Aznal ha criticado "la espada de Damocles" que supone para "la ciudadanía de la localidad y de toda la comarca" la situación del embalse de Yesa. "Es necesario seguir denunciando la actuación de las instituciones estatales y forales en torno a la seguridad del embalse de Yesa", ha defendido la candidata de EH Bildu, que ha destacado que Sangüesa "no puede seguir viviendo bajo la amenaza de los movimientos que puedan producirse en las laderas de la presa", según recoge EH Bildu en una nota de prensa.

Según ha afirmado, "los estudios e informes han corroborado hasta la saciedad que la ladera derecha está rota, que sigue habiendo movimientos y no se puede jugar con la seguridad de esta población, haciendo experimentos con el llenado del embalse cuando la estabilidad no está garantizada". Por ello, ha exigido "la paralización del recrecimiento y su no llenado a la cota que se pretende mientras no se tenga la certeza total de que no conlleva ningún peligro, además de la debida transparencia para saber qué costes reales ha tenido una obra que ya se ha cuatriplicado en su presupuesto y sigue sin ser segura".

Finalmente, ha manifestado que "la seguridad del pantano de Yesa y sus alrededores es un tema de prioridad absoluta" y ha expresado el compromiso de EH Bildu "para garantizar la seguridad y bienestar con los habitantes de la zona", algo por lo que seguirán trabajando "con todos los medios a su alcance y en todos los ámbitos institucionales".