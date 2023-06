Aznal (EH Bildu) dice que "la sociedad no acepta vetos" y pide "acuerdos entre las fuerzas progresistas de Navarra"

La cabeza de lista de EH Bildu al Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha afirmado tras la constitución del Legislativo foral que "la sociedad navarra no va a aceptar ni guerras de sillones, ni vetos, ni nada por el estilo, porque tenemos un mandato claro de la mayoría progresista de Navarra para que alcancemos acuerdos entre las fuerzas progresistas".

Así, después de las tensiones en la negociación entre PSN y Geroa Bai para formar Gobierno en Navarra, EH Bildu ha señalado que "no estamos en el patio de ninguna escuela" y ha afirmado que "es momento de actuar con responsabilidad y con esa responsabilidad dar cumplimiento al mandato que se nos ha hecho, porque tenemos una enorme responsabilidad y no podemos defraudar a la ciudadanía".

Al finalizar la sesión constitutiva del Parlamento foral, en la que EH Bildu ha obtenido la secretaría segunda de la Mesa, Laura Aznal ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que "hemos venido muy contentas a este pleno y hemos salido también contentas". "Quiero recordar que ahora somos la tercera fuerza política en el Parlamento de Navarra. Era indispensable para EH Bildu que la composición de la Mesa también reflejara los resultados de las últimas elecciones y reflejara la mayoría progresista que hay en Navarra y, cómo no, que nuestra presencia estuviera garantizada, como así ha sido", ha valorado.

En ese sentido, ha señalado que "no es un mal comienzo para hacer grandes cosas esta legislatura y, sobre todo, para que aquí se hagan cosas y se tomen decisiones que den respuesta a las necesidades y a las preocupaciones de la ciudadanía navarra". "Por lo tanto, con mucha ilusión nos ponemos en marcha y a trabajar", ha indicado.

Respecto a las diferencias entre PSN y Geroa Bai, Aznal ha dicho que es "un tema que nos preocupa". "Más allá de los acontecimientos en sí mismos que nos parecen preocupantes, nos parece aún más preocupante que la derecha, como vemos, siempre está predispuesta y muy bien dispuesta a salir al campo de juego. Y pensamos que estos acontecimientos no van a ser aceptados por la sociedad navarra, que no va a aceptar ni guerras de sillones, ni vetos, ni nada por el estilo porque tenemos un mandato claro de la mayoría progresista de Navarra para que alcancemos acuerdos entre las fuerzas progresistas y creo que es momento, porque no estamos en el patio de ninguna escuela, de actuar con responsabilidad y con esa responsabilidad dar cumplimiento al mandato que se nos ha hecho porque tenemos una enorme responsabilidad y no podemos defraudar a la ciudadanía", ha defendido.

Laura Aznal ha asegurado que "hechos de este estilo son los que alimentan la desafección hacia la política por parte de las personas, desafección de la que tanto se habla". "Por lo tanto, creo que es hora de actuar con responsabilidad, de sentarse, de hablar y de negociar entre todas las fuerzas progresistas", ha insistido.

Sobre la posibilidad de que el presidente Pedro Sánchez pueda frenar un pacto en Navarra en el que fuera necesaria la abstención de EH Bildu, Laura Aznal ha señalado que ella no está "en la cabeza de Pedro Sánchez, ni voy a valorar absolutamente nada en cuanto a sus movimientos". "Tenemos una oportunidad otra vez en estas próximas elecciones generales de julio, a las cuales EH Bildu va muy fuerte y va muy bien posicionada, de seguir estando igual de fuertes, más fuertes para poder avanzar en derechos, porque también en Madrid se ha hecho un importantísimo trabajo y aquí hemos recogido muchos frutos de ese trabajo. Nuestra prioridad absoluta es ser más fuertes también en Madrid y veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos", ha indicado.