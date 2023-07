Azerbaiyán/Armenia.- El CICR pide a Azerbaiyán y Armenia un "consenso humanitario" para el paso de convoyes humanitarios

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha reclamado este martes a Azerbaiyán y Armenia un "consenso humanitario" para permitir la reanudación del paso de convoyes humanitarios a través del corredor de Lachín, que conecta territorio armenio con Nagorno Karabaj.

"Nuestros convoyes de ayuda humanitaria son un salvavidas para la población en esta zona", ha dicho la directora regional del CICR para Eurasia, Ariane Bauer, después de que hayan pasado semanas desde la última entrega de material médico y alimentos esenciales.

Así, el organismo ha explicado que decenas de miles de personas dependen de la ayuda humanitaria a través de estas rutas y han alertado de que los civiles hacen frente a escasez de productos básicos, mientras que se está produciendo un aumento de los precios de los alimentos.

"Nuestra preocupación es que, con el bloqueo a los convoyes, la situación humanitaria se deteriore aún más. Estamos especialmente preocupados por aquellos que necesitan ayuda. Los enfermos y las personas con enfermedades crónicas están en especial riesgo, igual que los ancianos y los niños", ha apuntado Bauer.

"Para poder operar aquí, necesitamos que las partes alcancen un consenso humanitario. Es un trabajo que salva vidas, y se debe permitir que continúe", ha defendido, tras lo que el CICR ha incidido en que continúa su diálogo bilateral con ambas partes para lograr un acuerdo.

Por otra parte, el CICR ha aplaudido la reciente evacuación de 24 pacientes a través del corredor de Lachín y ha cifrado en más de 600 los evacuados para recibir atención médica urgente desde diciembre de 2022.

Las autoridades de Azerbaiyán anunciaron el 11 de julio la suspensión "temporal" del tráfico a través de un "puesto fronterizo" instalado en abril en el corredor de Lachín --en medio de críticas por parte de Armenia-- tras denunciar "contrabando" de teléfonos móviles, cargadores, cigarrillos y otros materiales en vehículos del CICR.

Por su parte, el CICR dijo que "es consciente de las preocupaciones sobre el transporte de bienes no autorizados" en el corredor de Lachín y recalcó que "no apoya estas actividades", si bien incidió en que "no se ha encontrado material no autorizado en ningún vehículo propiedad del CICR".

Armenia y Azerbaiyán han intercambiado también durante los últimos meses numerosas acusaciones de violación del alto el fuego de 2020, que puso fin a la Segunda Guerra de Nagorno Karabaj --tras la de 1994--. El conflicto se saldó con victoria de Azerbaiyán, que recuperó territorios tomados por Armenia en la Primera Guerra de Nagorno Karabaj, incluida la importante ciudad de Shusha.

Desde entonces, ambos países han mantenido diversos contactos para intentar firmar un acuerdo de paz, si bien las conversaciones han encontrado diversos obstáculos, incluida la situación en torno al corredor de Lachín, que conecta Armenia con la autoproclamada república de Arstaj. La zona cuenta con la presencia de militares rusos desplegados como fuerzas de paz en virtud del citado acuerdo de alto el fuego.