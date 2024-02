Azcona dice que Geroa Bai no negoció con UPN formar gobierno y Esparza responde que "si no se entera, que pregunte"

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha manifestado este lunes que su formación "no participó en ningún tipo de negociación con UPN para formar Gobierno en Navarra" y ha señalado que "no puede haber ningún tipo de negociación mientras UPN mantenga sus posturas en temas tan diversos como el euskera, el autogobierno, las transferencias o la fiscalidad". Por su parte, Javier Esparza, de UPN, le ha respondido que "si no se entera de lo que pasa en su partido, que pregunte".

Después de que el presidente de UPN, Javier Esparza, comentara en una entrevista concedida a Diario de Navarra que ofreció un pacto de gobierno a Geroa Bai, que lo valoró y dijo que no, Pablo Azcona ha señalado que UPN "es un partido que no tiene nada que ver ideológicamente con Geroa Bai", y ha incidido en que la coalición "no participó en ningún tipo de negociación con UPN para formar ningún tipo de gobierno".

Según ha dicho, "UPN no puede en ningún caso pretender siquiera negociar nada con Geroa Bai mientras siga alineado en esa situación de constante posición ideológica con la derecha y la ultraderecha". "Geroa Bai está en otro sitio, está precisamente en parar esas políticas de derecha y ultraderecha y en sacar adelante políticas progresistas para esta Comunidad, como llevamos haciendo desde el 2015", ha añadido Azcona.

A su juicio, "haría mejor el señor Esparza en centrar sus esfuerzos precisamente en ordenar los retos que tiene en estos momentos en su partido y no desviar la atención pretendiendo, en un intento yo creo que desesperado, debilitar al Gobierno de Navarra y debilitar a Geroa Bai".

El presidente y portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha respondido a Pablo Azcona que "si no se entera de lo que pasa en su partido, que pregunte, que no diga lo que no es". "Hemos negociado durante la pasada legislatura, cuestiones puntuales, hemos alcanzado acuerdos", ha dicho, para afirmar que en "esta legislatura también hemos negociado alguna cosa".

En concreto, Esparza ha relatado que "el pasado jueves el señor Azcona me dijo si UPN y Geroa Bai no podían pactar política fiscal para facilitar las cosas a agricultores y ganaderos". "Yo le dije que EH Bildu no les va a dejar porque Bildu no quiere modificar la realidad fiscal que tienen los agricultores y los ganaderos, y el señor Azcona me dijo que 'nosotros en este tema sin ningún complejo con UPN'", ha expuesto.

Así, Javier Esparza ha manifestado que "yo tengo muchas virtudes y también muchos defectos, pero desde luego a mí nadie me deja por mentiroso".