Azcón: "La única verdad es que los judíos han sufrido un ataque terrorista injustificable"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este viernes, en relación al recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hamás, que "la única verdad es que los judíos han sufrido un ataque terrorista injustificable" y ha afirmado que estará "encantado" de reunirse con representantes de la Casa Palestina, pero sólo si condenan los ataques terroristas que ha sufrido el pueblo israelí.

"Con todo aquel que condene los ataques terroristas que ha sufrido el pueblo de Israel yo me reúno sin ningún problema", ha afirmado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación después de recibir a miembros de la asociación Sefarad Aragón, que representa a la comunidad judía en la región. "Yo con quienes no condenen los ataques no me voy a reunir", ha dejado claro al ser preguntado por si tiene previsto encontrarse con la Casa Palestina.

El presidente autonómico ha aprovechado la reunión con la asociación Sefarad para hacerle llegar a la comunidad judía y a la sociedad israelí la solidaridad del pueblo aragonés. "No hay terrorismo bueno, el terrorismo siempre es condenable y el terrorismo se condena sin paliativos, sin equidistancia, sin neutralidad", ha zanjado.

Así, ha asegurado que "hoy hay un pueblo y un Estado que ha sido atacado", en referencia a Israel, y que "la inmensa mayoría de los aragoneses entiende la diferencia entre las víctimas y los terroristas". Unas víctimas, ha continuado, que han sufrido un atentado "injustificable e ignominioso".

COLABORACIÓN ENTRE ARAGONESES Y JUDÍOS EN LA EDAD MEDIA

Azcón ha entregado a los representantes de la asociación Sefarad una figura que representa la colaboración histórica que hubo en la Edad Media entre aragoneses y judíos en la Corona de Aragón. "Un símbolo de lo que el pueblo judío ha aportado a la comunidad y a la historia de Aragón durante todos esos siglos", ha señalado.

Por su parte, la presidenta de la asociación Sefarad Aragón, Timna Freire Segal, ha explicado emocionada porque este mismo viernes se ha enterado de que otro de sus compañeros, que viven en el sur de Israel al igual que su familia, ha muerto.

"Esto es una atrocidad", ha manifestado tras indicar que su familia está bien, y ha agradecido el apoyo recibido por parte del presidente aragonés, así como el obsequio que le ha entregado.