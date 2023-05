Azcón (PP): "Si soy presidente de Aragón, el presupuesto de Sanidad siempre crecerá más" que el de la Comunidad

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico ha afirmado, en una entrevista con Europa Press: "Si soy presidente de Aragón, el presupuesto de la Consejería de Sanidad nunca crecerá menos de lo que crezca la media de ese presupuesto", es decir, que "el presupuesto de Sanidad siempre crecerá por encima de lo que crezca el presupuesto de Aragón para solucionar los problemas de salud de los aragoneses".

La situación de la sanidad en Aragón "ha sido un auténtico drama" porque "Aragón ha llegado a ser la comunidad con mayores listas de espera en España y no solamente tiene problemas de desbordamiento en las urgencias de los hospitales, es que pasan cosas que no pasan en ninguna otra comunidad autónoma, como que se recorten las ambulancias, que cuando alguien necesita que, urgentemente, le lleven a un hospital no haya una ambulancia porque Lambán las ha quitado en el territorio: Esos son los problemas de la sanidad que demuestran que es necesario un cambio".

Ha criticado que Lambán recortó en 2022 casi un 4% el presupuesto de Sanidad, 100 millones de euros, "y despidieron a 2.600 sanitarios". "Es necesario que haya más gente que estudie medicina y que haya más plazas MIR y que las plazas de médico de familia sean más atractivas" porque "es muy mala noticia que tantas plazas de médico de familia hayan quedado desiertas en Aragón".

Entre las propuestas electorales, ha mencionado el Plan Pirineos, de inversión de 250 millones de euros en el Pirineo en los próximos ocho años "después del desastre que el PSOE ha hecho con los fondos europeos en torno a la nieve"; también la creación de un campus biosanitario para la ciudad de Huesca; y las ayudas al funcionamiento empresarial en la provincia de Teruel y la puesta en marcha, en la capital turolense, de un grado de medicina.

"En los próximos días seguiremos hablando de medidas relacionadas con la salud, la fiscalidad, la despoblación, la creación de empleo y riqueza".

Azcón ha aludido al anuncio de los Gobiernos de España y Aragón de concesión de créditos ICO para avalar a los jóvenes que adquieran viviendas, "una medida que ya venía funcionando en las comunidades autónomas en las que gobierna el PP y, por lo tanto, la primera pregunta sería a Lambán: ¿Por qué otra vez Aragón va tarde?".

"Lambán tiene un problema de credibilidad cuando habla de política de vivienda; prometió 20.000 viviendas y los números no mienten: En estos ocho años ha construido 72 viviendas y así tiene que estar 1.600 años para cumplir su promesa".

REBAJA FISCAL

Jorge Azcón quiere llevar a cabo una reforma de los impuestos porque "Aragón es un infierno fiscal, tiene una de las peores fiscalidades de toda España; hay estudios independientes y acreditados que demuestran que en Aragón pagamos muchos más impuestos que la media de los españoles, pero recibimos peores servicios públicos del Gobierno de Aragón".

"No puede ser que Aragón esté a la cabeza de cobrar impuestos a las rentas bajas y medias, a los que más problemas tienen para llegar a fin de mes", ha sentenciado.

ESTACIONES DE ESQUÍ

"El Partido Socialista ha creado tal lío cuando ha hablado de la nieve que Huesca va a perder una parte importante de los 26 millones de euros de fondos europeos que le habían asignado", ha pronosticado Azcón, para quien "hay que exigir responsabilidades políticas".

"¿Qué ha pasado entre el PSOE que está ahora en el Pignatelli y el PSOE de Huesca para que a los oscenses se les vayan a quitar muchos millones de euros que se les había asignado para potenciar la nieve?. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el PSOE es responder a eso".

"El PSOE tiene un problema de desunión dentro de sus distintas facciones y de desunión y de división con sus socios", algo que "en la nieve se ha visto de forma palmaria" ya que "dentro del PSOE se han defendido cosas distintas y sus socios, fundamentalmente Podemos y CHA, se han encargado de hacer informes contra lo que ellos mismos habían votado en el Consejo de Gobierno". Así, "han montado un auténtico lío, un galimatías, cuyo resultado es que los oscenses van a perder dinero de los fondos europeos".

Ha abogado por "reducir la carga burocrática de las Administraciones, la Administración innecesaria". "En las comunidades autónomas en las que gobierna el PP hemos bajado impuestos y recaudamos más dinero para poder prestar mejores servicios públicos".

De hecho, "cuando coges y comparas la fiscalidad de Madrid, Murcia, Galicia o Andalucía se pagan menos impuestos que cuando coges la de Valencia, Asturias o Cataluña".

EMPRESAS

Azcón ha defendido la política de "alfombra roja" para las empresas que inviertan en Aragón y ha aludido a su gestión al frente del Ayuntamiento de Zaragoza: "Hemos demostrado que a la hora de poder atraer inversiones que signifiquen creación de empleo, de calidad en nuestra ciudad, hemos hecho más de lo que ha hecho ningún Gobierno nunca: Beckton Dickinson, Saltoki, el hospital de Quirón, muchísimas inversiones en proyectos directamente vinculados con el Ayuntamiento de Zaragoza".

"Si yo soy presidente del Gobierno de Aragón le pondremos una alfombra roja a quien venga a crear empleo en nuestra Comunidad", ha zanjado.

"En las Cuencas Mineras se han anunciado proyectos que la realidad es que son inexistentes, que luego no han aparecido en ningún sitio" y "ha pasado también en Zaragoza con proyectos que se han anunciado a bombo y platillo y de los que luego no hemos vuelto a tener noticia", ha criticado el candidato del PP, quien ha enfatizado que "el PSOS utiliza la propaganda en todo, también de las empresas que no son suyas".

Respecto de la sequía, ha opinado "No puede ser que otra vez Aragón vaya a ser la última comunidad autónoma en tomar medidas para ayudar a la agricultura y la ganadería, que están pasando por una sequía que no se recuerda en décadas".

"Cuando vemos que comunidades autónomas como Andalucía, Murcia o Castilla y León ya han tomado medidas, la pregunta a Lambán es ¿a qué está esperrando?¿qué tiene que ocurrir para que el Gobierno de Aragón escuche a los agricultores y a los ganaderos, que están pidiendo ayuda a gritos para sobrevivir?".

Ha defendido las "ayudas puntuales, directas", considerando "incomprensible que el Gobierno de Aragón todavía no haya hecho nada".

Respecto del Gobierno de España, "es necesario seguir apostando por las infraestructuras de toda la Comunidad Autónoma y, fundamentalmente, las obras relacionadas con el Pacto del Agua", ha manifestado Azcón, para quien "solo si hay un Gobierno del PP podremos seguir invirtiendo en infraestructuras relacionadas con el agua".

También ha hablado sobre los resultados electorales: "Históricamente, Aragón es una Comunidad en la que los partidos no se ganan 7-0, sino que las cosas han estado siempre igualadas desde el punto de vista de los bloques políticos de la izquierda o la derecha".

"Las espadas están en alto y por eso vamos a trabajar duro para que se consolide lo que las encuestas dicen, que el PP va a ser la fuerza más votada con una mayoría alternativa para poder gobernar".

"Las elecciones las ganan las personas, los ciudadanos yendo a votar, no las encuestas", ha señalado Azcón, convencido de que el PP será la fuerza más votada el 28M y mientras tanto "hay que seguir explicando a la gente las propuestas del PP y seguiru contando la realidad política de Aragón".

También ha opinado sobre la 'okupación', considerando necesario elaborar "una ley de vivienda que no la fomente, que la penalice y dé garantías a quien le ocupan su vivienda de que es capaz de desalojarla en 24 o 48 horas".