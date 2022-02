Azcón (PP) sobre el supuesto espionaje a Ayuso: "El que tenga pruebas que las saque y podremos valorar"

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Jorge Azcón, ha dicho sobre el supuesto espionaje del propio partido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "el que tenga pruebas que las saque y las podremos valorar".

Azcón se ha remitido a las "cumplidas explicaciones" del portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha negado este jueves que se haya producido una reunión entre un trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y un detective para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus familiares.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha comentado que "hay muchas ocasiones en la vida, que en derecho se llama prueba diabólica, cuando hay que demostrar algo que dicen otros". "Dicen que han dicho... pues que lo demuestren", ha zanjado.

Ha señalado que Martínez Almeida ha informado de "no se ha producido una investigación y no se contratado a nadie y quien tenga prueba de alguna cuestión que las saque para que las valoremos todos con el mismo conocimiento".

A su parecer, este asunto "tendrá efectos para quien mienta", ha reiterado que el PP ha desmentido "absolutamente la información publicada" y ha abundado en que es una "prueba diabólica porque no se habla de presunción de inocencia y hay quien tiene que defenderse de algo que han dicho que no se sabe y de lo que no consta documentación, ni papeles".

Al también alcalde de Zaragoza le ha llamado la atención que se diga que se contrata a una empresa de detectives para buscar una factura "cuando se cuelgan en el portal de transparencia y, sino, la puede pedir cualquiera".

Ha concluido al incidir: "No es muy coherente, el desmentido del PP es muy lógico y el que tenga pruebas que las saque y podremos valorarlas todos".