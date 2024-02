Azcón reivindica las obras del Pacto del Agua y pregunta si hay sequías "de primera y de segunda"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reivindicado este lunes la construcción del pantano de Biscarrués (Huesca) y todas las obras del Pacto del Agua y ha manifestado su apoyo a que Cataluña recurra al agua desalinizada de Sagunto, transportándola en barco, para paliar la escasez de este recurso. Se ha preguntado si hay sequías "de primera y de segunda".

Azcón ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación antes de reunirse el Comité Ejecutivo Autonómico del PP Aragón. Ha afirmado que "es lógico" que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, plantee la solución del transporte de agua en barco desde Sagunto (Comunidad Valenciana) a Cataluña.

"En la situación extraordinaria de sequía como la de Cataluña hay que aplicar medidas extraordinaria, como llevar agua en barco", ha dicho Azcón, añadiendo: "No tiene sentido una medida estructural como hacer un trasvase, que hubiera creado una demanda durante muchos años".

El presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón ha vuelto a pedir una reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reclamando que se trate a Aragón "con la misma celeridad que a Cataluña" porque "Aragón tiene problemas de sequía". "Me alegro de que sean capaces de ponerse de acuerdo con Cataluña, pero ahora toca ponerse de acuerdo con Aragón", ha apremiado.

Ha señalado que el Gobierno de España va a destinar 470 millones de euros a dos nuevas desaladoras en Cataluña y ha observado que "puede ser, prácticamente, todo el dinero de los Presupuestos Generales del Estado para Aragón para Aragón en un año normal".

"Yo no lo critico, lo que digo es que no puede ser" que el recrecimiento del embalse de Yesa "se retrase hasta 2030", se ha quejado Azcón, apuntando que los agricultores aragoneses perdieron 1.500 millones de euros el año pasado. "Me gustaría saber qué obras se van a hacer en Aragón para paliar los problemas de la sequía".

Asimismo, Azcón ha exigido a Ribera "que vuelva a comprometerse con Biscarrués", un proyecto de embalse que "significa miles de hectáreas de regadíos, riqueza y empleo" y ha zanjado: "Ahora llega el turno de Aragón". El Tribunal Supremo anuló, en 2020, el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental del pantano de Biscarrués (Huesca), incorporado al Pacto del Agua desde su redacción inicial, en 1992.

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha solidarizado "con las reivindicaciones" que han expresado las organizaciones agrarias con sus movilizaciones, señalando que "el sector primario necesita ayuda, los agricultores se manifiestan porque lo están pasando mal y necesitan ayuda del Gobierno de España y que la UE reduzca la burocracia para tramitar la PAC".

SEIS MESES DE GOBIERNO

Además, Azcón ha recordado que se cumplen seis meses de la llegada de la coalición PP-VOX al Gobierno de Aragón, manifestando que "el cambio ha llegado y funciona", lo que significa que "ahora la política sanitaria se incrementa más de un diez por ciento, cuando con el PSOE en 2022 se redujo un cuatro por ciento, las ambulancias llegan a todo el territorio, el Gobierno baja los impuestos pero incrementa las políticas de educación, sanidad y servicios sociales".

"Este es el Gobierno que quiere, de verdad, que nos preocupemos del Pirineo aragonés con el Plan Pirineos, 76 millones de muchos más que tienen que llegar para que haya inversión en las cuatro comarcas", ha continuado Jorge Azcón, quien ha aseverado: "Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer".