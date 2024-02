Azcón propone una Conferencia de Presidentes para que Sánchez escuche "las justas reivindicaciones" de los agricultores

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha propuesto este martes celebrar una reunión de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas en la que participe el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, para que "escuche las justas reivindicaciones" de los agricultores y ganaderos.

Antes de visitar la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), en la Feria de Muestras de Zaragoza, Jorge Azcón ha declarado a los medios de comunicación que el sector primario "tiene razones" para movilizarse, como ha realizado un centenar de agricultores y ganaderos a las puertas de Feria de Zaragoza, sin incidente alguno, y después durante el recorrido que ha realizado Azcón y otras autoridades por los pabellones expositivos. "Están manifestándose de una forma pacífica, han respetado la FIMA", ha recalcado.

Azcón ha observado que, en Aragón, el sector primario produce "una parte importantísima" del PIB y del empleo, fundamentalmente en las comarcas más despobladas, de ahí su valor social y económico: "Por eso creo que las protestas de los agricultores y de los ganaderos tienen que ser escuchadas".

Así, ha considerado que "estas propuestas no tienen que ser oídas, solamente, por los consejeros de Agricultura o los presidentes de comunidades autónomas, otra razón más para convocar la Conferencia de Presidentes", para que Sánchez y los presidentes autonómicos se junten para "buscar soluciones urgentes" a problemas como el incremento de los costes de producción, el exceso de burocracia de la PAC o la competencia desleal.

También ha manifestado: "En Aragón hablamos con hechos", apuntando que el ICO concederá créditos al sector agropecuario por 160 millones de euros, el 60 por ciento del total, ya que el Gobierno regional ha primado esos préstamos con un 5 por ciento. También ha dicho que "cuando las cosas se hacen bien, los resultados son positivos".

"El año pasado vino el 6 por ciento y este año va a venir el 60 por ciento" de los créditos del ICO para el sector agropecuario, ha subrayado Azcón, para quien "ese es el camino, las medidas inteligentes que de verdad ayudan al sector".

INCREMENTO PRESUPUESTARIO

Asimismo, el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón ha hecho notar que el presupuesto autonómico para ayudas al sector ha aumentado un 40 por ciento, pasando de 40 a 57 millones de euros, de forma que "nunca, en la historia reciente del Gobierno de Aragón, había habido un Ejecutivo que apostara de una forma tan determinante y contundente por el sector del campo" como el que él preside.

Jorge Azcón ha enfatizado que con el Gobierno del PP-VOX las ayudas "llegan directamente al sector más que nunca" y ha rechazado las "mentiras" del PSOE a este respecto, destacando la apuesta del Ejecutivo por la incorporación de jóvenes agricultores, la modernización de regadíos y el apoyo a los afectados por la sequía.

"Lo que el PSOE no hacía lo está haciendo el Gobierno que yo presido, con los datos en la mano, con las partidas presupuestarias", ha continuado Azcón, añadiendo que "el socialismo no ayudó al campo como debería y ahora exigen lo que ellos no hicieron y lo que nosotros estamos haciendo". Antes de hablar con los medios, Azcón ha dialogado brevemente con un agricultor, a título personal, a quien ha agradecido el respeto a la FIMA y le ha expuesto las medidas del Gobierno aragonés para apoyar al sector.