Azcón propone que las Cortes de Aragón recurran ante el TC la Ley de Aministía si llega a aprobarse

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha propuesto este jueves que las Cortes regionales recurran ante el Tribunal Constitucional la Ley de Aministía que negocia el Gobierno de España en funciones de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, en caso de que llegue a aprobarse.

Azcón ha comparecido en sesión plenaria del Parlamento aragonés y ha anunciado que su intención es que en el siguiente Pleno las Cortes voten la interposición del mencionado recurso de inconstitucionalidad "con los votos de todos y cada uno de los que estamos aquí".

"Se ha acabado lo de mirar hacia otro lado", ha zanjado, lamentando que "no se puede hablar de amnistía" porque el PSOE de Aragón sigue "las directrices" de Ferraz de "omertà".

En la réplica a los grupos, Azcón ha proclamado que "defender la igualdad es defender Aragón" y ha advertido de que "hay quien quiere que haya españoles de segunda".

El presidente autonómico se ha dirigido a los partidos de izquierdas para decirles que si "no les gusta que hablemos en los Parlamentos de este tipo de cuestiones" que se "armen de paciencia". "Esta es la primera vez que algunos venimos a defender la igualdad de los españoles, la primera de otras muchas ocasiones en que van a tener la oportunidad de retratarse", ha apostillado.

LEY DE AMNISTÍA

Jorge Azcón ha enfatizado que al PSOE Aragón "le ha ido mal" en las recientes elecciones porque "la incoherencia se paga" y los aragoneses no van a "tragar con Puigdemont, Otegui ni la ley de amnistía de Pedro Sánchez".

A su vez, se ha preguntado si los representantes del PSOE Aragón "votan a Sánchez sin esperar nada a cambio o van a las conferencias de Felipe González y Alfonso Guerra", considerando que "hay dos tipos de socialistas", llamando la atención sobre "el proceso de descomposición y degradación del PSOE". "¿En qué momento ustedes piensan que una mayoría de progreso se cimenta en los independentistas?", les ha afeado.

Azcón ha asegurado que "la amnistía ya está pactada" y "dice que todo vale, que atacar la unidad de España no tiene coste y las decisiones del poder judicial son papel mojado", además de que "perjudica a los territorios que no quieren ser ni más ni menos que nadie" y que "no beneficia a la mayoría de los aragoneses".

De esta forma, ha rechazado "la gigantesca concesión" con la que, ha dicho, Pedro Sánchez quiere continuar gobernando. Ha advertido de que ni ERC ni Bildu van a facilitar que se solucionen los problemas que sí preocupan a los aragoneses, como la inflación.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Azcón ha argumentado que "Aragón necesita ser escuchado en las Cortes Generales" porque durante los últimos cinco años el Ejecutivo central ha hecho "dejación de funciones" respecto de la Comunidad Autónoma, por lo que llevará a la Comisión General de las Comunidades Autónomas asuntos como las infraestructuras y la despoblación.

Estos temas "nunca se afrontarán" desde La Moncloa si el presidente no prioriza el interés general. Se ha mostrado convencido de que durante la próxima legislatura se abordará la reforma del sistema de financiación autonómica, donde "Aragón tiene mucho que decir y reivindicar", lo que exige "un enfoque" apropiado para los aragoneses.

Ha pronosticado que con Pedro Sánchez "habrá más desigualdad" y "más botín" para algunas comunidades, las que quieren que "Aragón juegue un papel secundario, con menos derechos", aunque algunos políticos no están de acuerdo, pero "no se atreven a actuar en consecuencia, votando, no solo diciendo" porque "prefieren una España desigual antes que no salir en la foto, en la que se premie al delincuente, en la que romper las reglas salga gratis".

EN EL SENADO

Cuando intervenga en el Senado, Jorge Azcón planteará temas como la ejecución de todas las obras del Pacto del Agua pendientes, también la despoblación, indicando que Teruel debe convertirse en "una provincia atractiva para las empresas", por lo que insistirá en elevar al 20 por ciento las ayudas al funcionamiento empresarial. También pedirá más vivienda para el medio rural en Teruel y, en el caso de Huesca, urgirá a aprobar el Plan Pirineos para promover la actividad turística "todo el año".

Azcón reivindicará un modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos porque "si el Estado financia en base al número de habitantes conllevará el empeoramiento de los servicios públicos y la pérdida de población" en comunidades como Aragón.

Otros temas que planteará serán la A-23, la A-22, la N-II, la conclusión de la A-68 y la conclusión de la A-40 y la A-25, así como de las conexiones ferroviarias, en especial la reapertura del paso ferroviario internacional de Canfranc (Huesca) y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, junto con "nuevas inversiones" en toda la Comunidad, como la implantación de una factoría de baterias de Stellantis, lo que "puede quedar postergado si Sánchez cede en el pulso con los nacionalistas", ha advertido.

GRUPOS

El portavoz del PP, Fernando Ledesma, ha enfatizado que, en el senado, su grupo reclamará "la igualdad de los aragoneses" y ha preguntado si Sánchez se reúne con la Generalitat de Cataluña para asegurarse los apoyos de los partidos nacionalistas y si el presidente del Gobierno de España en funciones Sánchez va a condonar la deuda pública de Cataluña.

Para la portavoz del PSOE, Mayte Pérez, "esta comparecencia es impropia de un presidente responsable y maduro" porque es "una tapadera" para no hablar de "dos directores franquistas", que representan "un bochorno" porque se da "carta de naturaleza al franquismo".

Pérez ha criticado "el bloqueo sistemático" de las iniciativas de la oposición, puesto que el PSOE había pedido una comparecencia de Azcón para hablar sobre los mencionados directores generales, iniciativa postergada a Plenos posteriores. "No hay rodillo, sino apisonadora", se ha quejado, criticando esta "surrealista" comparecencia.

El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha manifestado su apoyo a "cualquier iniciativa política que tenga por objeto oponerse a la amnistía y el pago por el apoyo" a Pedro Sánchez para "preservar la convivencia y la prosperidad de estos 40 años de democracia", apelando a "la igualdad entre españoles".

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha dicho que Azcón "va a hablar como presidente del PP de Aragón" y, en este debate, "estirar el mítin de Colón". "Ustedes han demostrado con sus hechos que equiparan amnistía con indultos", ha echado en cara a Azcón, a quien ha criticado que "quiere hacer puntos para ser un barón del PP en Madrid".

Desde Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha recomendado a Azcón que reivindique que la financiación autonómica tenga en cuenta el coste de los servicios, el Pacto de Estado contra la Despoblación, el incremento de las ayudas al funcionamiento empresarial, el incremento del FITE a 100 millones en total, la mejora de las carreteras autonómicas y el ferrocarril.

En representación de Podemos, Andoni Corrales (Grupo Mixto), ha indicado que "Aragón ya está en la agenda por malas cosas" que hace su Gobierno. Ha considerado "inmoral" que el PP se autodenomine "demócrata", criticando la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy y que "hablan catalán en la intimidad". Se ha quejado de que "en un Gobierno democrático hay gente que no cree en la democracia" y es "un Gobierno Franco-Stein".

El diputado de IU, Álvaro Sanz (Grupo Mixto) ha espetado a Azcón que al presidente "no le interesan" los temas que ha planteado, sino que pretende "utilizar las instituciones como ariete" contra el Gobierno de Pedro Sánchez, convirtiéndolas en "un lodazal", criticando que mantenga "dos franquistas" en su Gobierno regional.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo (Grupo Mixto), ha respondido a Azcón que "lo que sea reivindicar más Aragón, menos Bildu y menos Franco si es posible" le "encanta.