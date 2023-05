Azcón (PP) propone un "plan de apoyo a jóvenes empresarios" y una Ley de Crecimiento Empresarial

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes que este partido planteará, en la próxima legislatura, un "plan de apoyo a jóvenes empresarios" y una Ley de Crecimiento Empresarial.

De visita en Calatayud (Zaragoza), Azcón ha apostado por atraer empresas, pero también por "apoyar a las empresas de aquí, cuidar a las empresas de la comunidad, facilitar su crecimiento" con medidas sobre fiscalidad y tramitación administrativa.

La política del PP en esta materia es de "alfombra roja a la creación de riqueza para que Aragón llegue al pleno empleo en los próximos años, pero no solo de la mano de las empresas, sino en colaboración con la Administración pública".

Ha elogiado "el buen trabajo" del Ayuntamiento de Calatayud en materia empresarial, destacando que en esta ciudad hay 1.000 afiliados más a la Seguridad Social que cuando empezó la legislatura, lo que es "querer hacer las cosas bien para que tus vecinos tengan un puesto de trabajo".

Jorge Azcón ha criticado la política del Gobierno de Aragón de Javier Lambán de anunciar la llegada de empresas, indicando que algunas firmas "se han negado" a anunciar inversiones durante la campaña electoral "porque el Gobierno quería politizar" y las empresas "no están dispuestas a entrar en el juego".

"Lambán ha utilizado las empresas de forma impresentable", ha considerado el candidato del PP, apuntando que anunció 326 proyectos empresariales gracias a los fondos europeos con inversiones por un total de 19.000 millones y la creación de 120.000 puestos de trabajo, pero "no han llegado esos fondos, no se han desarrollado esos proyectos empresariales y no se han creado esos puestos ni por asomo".

Jorge Azcón ha manifestado que "Aragón es un infierno fiscal", indicando que actualmente hay mil empresas menos que antes de la pandemia y 2.000 autónomos menos, tras lo que ha preguntado "dónde está la fábrica de baterías, dónde la Agencia Espacial Española y por qué Lambán se opone a una inversión de 140 millones en un campo de fútbol".

Azcón ha emplazado a "acabar con el sectarismo a la hora de atraer empresas" porque "no puede ser que vayan en función del color del partido del alcalde de cada municipio", lo que ha atribuido a Lambán, manifestando que "lo importante es atraer empresas y crear empleo".

Ha propuesto crear un registro de suelos de uso empresarial para que los pueda consultar cualquier sociedad y también incentivar el autoconsumo energético, de forma que la fiscalidad vaya unida a la "regeneración" energética.