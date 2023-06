Azcón pide "sosiego" para "avanzar hacia la única alternativa posible", el Gobierno en solitario del PP Aragón

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha pedido "sosiego y tranquilidad" para "seguir avanzando hacia la única alternativa posible", el Gobierno "en solitario" del PP en la Comunidad Autónoma.

Azcón ha aseverado que las urnas reflejaron "un cambio" en las elecciones autonómicas del 28 de mayo "y no se puede acabar de otra forma" que con el Gobierno del PP, indicando que, tras el periodo de consultas por parte de la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, se podrá tomar "una decisión de futuro".

También ha dicho que el hecho de que una diputada de VOX ocupe la Presidencia del Parlamento se debe a que "en la historia del parlamentarismo aragonés siempre se ha contado con la tercera fuerza política" para la Mesa, "nunca quien ha tenido esa posición ha dejado de estar en la Mesa" y ese es "el reflejo del resultado de las elecciones de conformidad con la historia política". "Lo deseable para la Comunidad Autónoma es un Gobierno del PP en solitario".

Por otra parte, ha comentado que "lo que piensa el PP sobre derechos sociales, fiscalidad o trasvase lo acaban de respaldar las urnas mayoritariamente", recalcando que su opinión no ha cambiado "de ayer a hoy", de forma que el PP opina "lo mismo que durante la campaña electoral". También ha indicado que el PP aún no ha cerrado su acuerdo con Teruel Existe y el PAR para gobernar la Diputación de Teruel. "Todavía no se ha firmado".