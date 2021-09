Azcón pide mantener la negociación y cree que la oferta de Los Tranvías "la pueden aceptar" los trabajadores

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha instado a Los Tranvías y al comité de empresa a mantener la negociación sobre el convenio colectivo y ha considerado que la oferta que ha realizado la empresa "la pueden aceptar los trabajadores".

Azcón ha reiterado su petición de negociación a ambas partes después de que no se llegara a un acuerdo en la última reunión celebrada ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) y los trabajadores hayan decidido proseguir con los paros parciales, que tienen lugar de lunes a viernes, de 06.45 a 09.15 horas y de 13.00 a 15.30 horas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha hecho hincapié en que el transporte público pasa por una situación "complicada", pero ha subrayado que el hecho objetivo "es que la empresa ha hecho una oferta de mejora de las condiciones salariales y laborales desde que se puso en funcionamiento el tranvía".

Esa oferta económica supone aplicar el IPC real, más un 6,5 por ciento, lo que vendría a ser el 13 por ciento total con las previsiones actuales de crecimiento de los precios.

"Objetivamente, si se compara con convenios anteriores y las condiciones que se ofrecen ahora, es lo mejor que se ha ofrecido nuca", ha zanjado.

Por ello, ha abundado en que hay que hacer "un esfuerzo de negociación", al argumentar que no se habla de despidos, como ocurrió en el pasado con 150 conductores de autobús, sino de que todos los trabajadores mejoran su condiciones laborales y salariales. Al respecto, ha reiterado: "Tengo que pedir que sigan negociando porque la oferta que se hace la pueden aceptar los trabajadores".

El alcalde ha realizado estas declaraciones antes de inaugurar el III Congreso Europeo de Tren Ligero, que se celebra en Ibercaja Patio de la Infanta este miércoles y jueves, 15 y 16 de septiembre.

Precisamente, un grupo de empleados del transporte público se ha concentrado a las puertas del Patio de la Infanta con pancartas en las que se podría leer: "Por una convenio justo para el tranvía. Por un servicio de calidad", "Avanza Zaragoza ni cumple, ni negocia" y "Municipalización ya".

PROPUESTA DE LA EMPRESA

La oferta de la empresa recoge la reducción de jornada anual en ocho horas durante tres años, hasta alcanzar al fin del convenio las 1.688 horas, 24 horas menos que el actual, el equivalente a tres días de trabajo.

Además, se consideran los tiempos no efectivos de los conductores que pasarán a computar como tiempo de trabajo, lo que supondrá trabajar de media cuatro jornadas menos. Con este punto y el anterior, un conductor, con los cuadrantes actuales, pasaría a trabajar 211 días al año al final de convenio. Esto es el equivalente a 4,4 días de trabajo a la semana, y una jornada semanal de 35 horas de promedio.

Se mantiene el poder adquisitivo, garantizando revisiones anuales con los IPC reales. Las previsiones que se manejan hasta el fin del convenio en 2023 es un incremento acumulado del 6,8 por ciento del IPC.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También figura una nueva paga de verano fija, que incluiría un plus actualmente variable de 460 euros vinculado al absentismo, para conformar una paga a final de convenio de 1.260 euros. Por lo tanto, la no asistencia al puesto de trabajo ya no implicaría una merma en el salario, y además se incrementa el salario en 800 euros, el equivalente a un 4,3 por ciento del salario base.

NUEVOS PLUSES DE VACACIONES Y DE JORNADA PARTIDA

La propuesta de la empresa ofrece un incremento de las horas anuales destinadas a formación; la definición de las categorías profesionales y los criterios de promoción interna; la prioridad en la contratación para el personal eventual; y la vigencia de convenio hasta 2023 para reforzar la estabilidad en el empleo.

En términos económicos, supone un incremento superior al 10 por ciento a la finalización del convenio en 2023, al que se añaden todas las mejoras en términos de reducción de jornada y cómputo de tiempos, totalizando un 13,5 por ciento, un 6,5 por ciento por encima de los IPC previstos.

Este aumento se distribuye en fases y en 2021 sería del IPC más un 3,2 por ciento, en 2022, el IPC más un 2,1 y 2023 más un 1,2 por ciento. Estos valores incluyen el coste económico para la empresa destinado a reducción de jornada y a incremento salarial.

Solo para este 2021, teniendo en cuenta las mejoras económicas y de jornada supone una mejora de las condiciones de un 5,6 por ciento, y para el próximo año 2022 de un 4,6 por ciento. Asimismo, el último año del convenio --2023-- los trabajadores tendrían una mejora equivalente a algo más de 200 euros mensuales y 7 días menos de trabajo anuales.