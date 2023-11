Azcón pide convocar la Conferencia de Presidentes para que Pedro Sánchez de explicaciones de sus acuerdos con Junts

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha pedido convocar la Conferencia de Presidentes para que el presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, de explicaciones sobre los acuerdos alcanzado con Junts y el resto de partidos independentistas para su investidura.

Así lo ha explicado Azcón este viernes, 10 de noviembre, en declaraciones a los medios de comunicación antes de celebrar la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP en Aragón.

Azcón ha dicho que el Gobierno de Aragón solicitará la próxima semana la convocatoria de la Conferencia de Presidentes con todos los líderes autonómicos de España.

En este sentido, ha señalado que el reglamento recoge que se puede convocar esta conferencia si lo solicitan 10 presidentes de las comunidades autónomas.

"Quiero que Aragón sea una de esas comunidades autónomas que soliciten la Conferencia de Presidentes para que venga el presidente del Gobierno de España, y que nos oiga alto y claro que no estamos dispuestos a aceptar los chantajes que él está aceptando para seguir en la Moncloa", ha manifestado Azcón.

Al respecto, ha afeado al PSOE por "el precio que está dispuesto a pagar" para que Sánchez siga estando en la Moncloa. "Han aceptado la ley de amnistía, han aceptado el referéndum, han aceptado la condonación de la deuda de los catalanes, han aceptado la cesión de los impuestos y ahora parece que van a aceptar ceder incluso a la seguridad social", ha lamentado.

PSOE PREOCUPADO "EXCLUSIVAMENTE DE ÉL"

Por ello, ha considerado que el partido socialista se preocupa "exclusivamente de él" y del presidente del gobierno, "en lugar de pensar en todos".

El presidente de Aragón ha asegurado que el PSOE está dispuesto "a amnistiar y a soltar a delincuentes" con el objetivo de sigan manteniendo el poder del Gobierno de España.

Por estos motivos, ha vuelto hacer un llamamiento a los aragoneses para que salgan a la calle este domingo, 12 de noviembre, a las 12.00 horas a decir "basta ya" en las tres capitales de provincia de Aragón.

"No estamos conformes, no nos vamos a callar y no nos vamos a cruzar de brazos. Nos estamos jugando tanto lo que es de todos, que entre todos queremos defenderlo", ha aseverado.

VOX EN LA MANIFESTACIÓN

Preguntado por la asistencia de VOX a la manifestación que han convocado lo populares, ha apuntado que quiere que asistan personas de todos los partidos políticos debido a que "no va de ideologías, esto va de democracia" en la manifestación .

"Esto va de defender lo que es de todos, va de defender los valores democráticos, va a defender de la Constitución y yo quiero que vengan, me gustaría que vinieran de todos los partidos políticos", ha apostillado.

Del mismo modo, ha precisado que la manifestación del Partido Popular "está abierta a todos" al ser "concentraciones legales, democráticas y pacíficas".

OPINIÓN SOBRE LAS DECLARACIONES DE LAMBÁN

También ha sido preguntado por las declaraciones del secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, que ha dicho, en declaraciones a la prensa regional, que la amnistía "socava la autoridad política y moral del Estado y da alas al independentismo".

El presidente ha contestado que Lambán esta criticando el acuerdo entre el PSOE y los partidos independentistas mientras que dice que "no caben indisciplinas en el partido socialista".

"Hay que ser coherente, no se puede decir una cosa y hacer la contraria. En política, en mi opinión, vale mucho más el voto que la palabra. Y cuando tú dices una cosa y votas la contraria, estás engañando a la gente", ha recriminado a Lambán.